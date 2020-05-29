Узбекистан и Казахстан снизят на 50% тарифы на ж/д грузоперевозки

Посол республики в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев ответил на вопрос о перспективах логистики через Узбекистан с выходом казахстанской продукции на рынок Афганистана.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились снизить тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Стороны планируют урезать их размер на 50%. Об этом заявил посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

"По железнодорожным тарифам сейчас нашими соответствующими службами Узбекистана и Казахстана подписано соглашение о предоставлении 50%-й скидки на железнодорожные перевозки, то есть эти вопросы сейчас на двустороннем уровне полностью отработали", — сообщил Ниязходжаев на организованной в Саратове Международной видеоконференции "Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации".

Посол также добавил, что сейчас активно прорабатывается вопрос по снижению тарифов на железнодорожные перевозки уже на территории Афганистана.

По мнению Ниязходжаева, есть все шансы на то, что данное соглашение будет заключено.

Напомним: в феврале на совещании, посвященном реформированию внешнеэкономической деятельности, президент Шавкат Мирзиёев поручил наладить систему, при которой контроль грузов осуществлялся бы до их прибытия на границу или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны.

Меры были приняты. С апреля начала действовать система, при которой информацию о товарах, провозимых по железной дороге в Узбекистан, необходимо будет предоставлять таможенным органам республики заранее в электронном виде.