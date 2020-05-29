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Тепловоз с грузовыми вагонами

Узбекистан и Казахстан снизят на 50% тарифы на ж/д грузоперевозки

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200529/14241582/Uzbekistan-i-Kazakhstan-snizyat-na-50-tarify-na-zhd-gruzoperevozki.html

Посол республики в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев ответил на вопрос о перспективах логистики через Узбекистан с выходом казахстанской продукции на рынок Афганистана.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились снизить тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Стороны планируют урезать их размер на 50%. Об этом заявил посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

"По железнодорожным тарифам сейчас нашими соответствующими службами Узбекистана и Казахстана подписано соглашение о предоставлении 50%-й скидки на железнодорожные перевозки, то есть эти вопросы сейчас на двустороннем уровне полностью отработали", — сообщил Ниязходжаев на организованной в Саратове Международной видеоконференции "Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации".

Посол также добавил, что сейчас активно прорабатывается вопрос по снижению тарифов на железнодорожные перевозки уже на территории Афганистана.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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По мнению Ниязходжаева, есть все шансы на то, что данное соглашение будет заключено.

Напомним: в феврале на совещании, посвященном реформированию внешнеэкономической деятельности, президент Шавкат Мирзиёев поручил наладить систему, при которой контроль грузов осуществлялся бы до их прибытия на границу или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны.

Меры были приняты. С апреля начала действовать система, при которой информацию о товарах, провозимых по железной дороге в Узбекистан, необходимо будет предоставлять таможенным органам республики заранее в электронном виде.

Теги:
Посол, Железная дорога, грузоперевозки, Казахстан, Узбекистан



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