Джизакский сельхозкластер вложил в орошение земель миллионы долларов

Также кластер ведет другие работы по улучшению оросительной системы Джизакской области: завершается строительство насосной станции, проложены дополнительные 6,2 км магистрального трубопровода.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Джизакский кластер Jizzax organic импортировал зарубежные дождевальные установки последнего поколения Valley. Техника позволит наладить рациональное орошение земель и снизить себестоимость мясной продукции кластера.

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Инновационные установки планируется запустить уже в сентябре. Первая партия уже прибыла в Узбекистан. Стоимость поставки составила $8,8 млн.

"Импорт дождевальных установок - это очередной шаг по выполнению инвестиционных обязательств, определенных постановлением Кабмина "О мерах по созданию агропромышленного кластера мясомолочного направления в Джизакской области". В частности, данное оборудование повысит урожайность земель на 30% и снизит стоимость рациона животных на 25-30%, что напрямую повлияет на цены мяса и молока", — отметил директор Jizzax organic Хикматилла Каримов.

Оросительный комплекс обеспечит поливом 600 гектаров пастбищ. Прокладка пластиковых труб для дождевального оборудования завершена на 40%. Также кластер ведет другие работы по улучшению оросительной системы Джизакской области: завершается строительство насосной станции, проложены дополнительные 6,2 км магистрального трубопровода.

По словам директора Jizzax organic, рогатый скот в сельхозкластере находится на свободном выпасе. В этой связи необходимы обширные пастбища с качественной кормовой базой.

"Мы засеиваем земли пастбищной травой и компенсируем засушливость джизакского климата орошением. Особенность новой техники — это возможность дистанционного управления. Известно, что животные испытывают стресс при каждом контакте с человеком, поэтому оператор будет контролировать полив из офиса при помощи мобильного устройства или компьютера", - рассказал Каримов.

Пресс-служба сельскохозяйственного кластера Jizzax organic Сельскохозяйственный кластер инвестировал 8,8 млн долларов в орошение земель Джизакской области

В следующем году компания планирует установить дождевальное оборудование еще на 300 гектарах земель для выпаса скота.

Напомним, в апреле в компании Jizzax organic рассказали, как агрокластер поддерживает продовольственную безопасность в Узбекистане.

Чтобы нарастить мощности, была закуплена немецкая сельхозтехника, расширена площадь орошаемых земель и проведены эксперименты по повышению породности местного скота.

По данным пресс-службы, сельхозкластер способен производить 1,5 тысячи тонн премиальной мраморной говядины и 24 тысячи тонн молока в год.