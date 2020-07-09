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Специалисты АО Узбекнефтегаз провели ревизию деятельности нефтебаз

Специалисты АО "Узбекнефтегаз" провели ревизию деятельности нефтебаз

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200709/14508912/Spetsialisty-AO-Uzbekneftegaz-proveli-reviziyu-deyatelnosti-neftebaz.html

Некоторое оборудование использовалось с нарушением правил хранения, были зафиксированы недостатки в благоустройстве территории .

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Рабочая группа АО "Узбекнефтегаз" изучила состояние нефтебазы Термеза на предмет соблюдения карантинных правил, сообщили в пресс-службе АО.

Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
В АО "Узбекнефтегаз" запланировали изменить эстетический вид нефтебаз

Было отмечено, что принимаются меры по борьбе с коронавирусом в ООО "Термез нефт базаси" и его дочерних предприятиях, у входа на предприятие установлены дезинфекционные коридоры.

Специалисты АО "Узбекнефтегаз" поручили руководству ООО создать благоприятные условия для работников, которые трудятся соблюдая правила карантинных мер, регулярно предоставлять им медицинские маски и антисептики.

Были изучены состояние грузовых автомобилей на нефтебазе и нефтеперекачивающих насосов, исправность труб, долговечность резервуаров.

Качество обслуживания на нефтебазах удовлетворительное, но оставляет желать лучшего состояние существующих зданий. Вместе с тем, некоторое оборудование использовалось с нарушением правил хранения и были зафиксированы недостатки в благоустройстве территории.

Напомним, в ноябре прошлого года, анализируя деятельности подведомственных организаций специалисты "Узнефтегазинспекции" обнаружили факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11 млрд 535,7 млн сумов.

Документы по результатам изучения и анализа предоставлены в правоохранительные органы.

 

Теги:
Термез, нефтегазовая отрасль, Узнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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