Специалисты АО "Узбекнефтегаз" провели ревизию деятельности нефтебаз

Некоторое оборудование использовалось с нарушением правил хранения, были зафиксированы недостатки в благоустройстве территории .

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Рабочая группа АО "Узбекнефтегаз" изучила состояние нефтебазы Термеза на предмет соблюдения карантинных правил, сообщили в пресс-службе АО.

Было отмечено, что принимаются меры по борьбе с коронавирусом в ООО "Термез нефт базаси" и его дочерних предприятиях, у входа на предприятие установлены дезинфекционные коридоры.

Специалисты АО "Узбекнефтегаз" поручили руководству ООО создать благоприятные условия для работников, которые трудятся соблюдая правила карантинных мер, регулярно предоставлять им медицинские маски и антисептики.

Были изучены состояние грузовых автомобилей на нефтебазе и нефтеперекачивающих насосов, исправность труб, долговечность резервуаров.

Качество обслуживания на нефтебазах удовлетворительное, но оставляет желать лучшего состояние существующих зданий. Вместе с тем, некоторое оборудование использовалось с нарушением правил хранения и были зафиксированы недостатки в благоустройстве территории.

Напомним, в ноябре прошлого года, анализируя деятельности подведомственных организаций специалисты "Узнефтегазинспекции" обнаружили факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11 млрд 535,7 млн сумов.

Документы по результатам изучения и анализа предоставлены в правоохранительные органы.