Всемирный банк инвестирует в сельское хозяйство Узбекистана $124 млн

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными лицами задачи по ускорению экономических реформ в сельском и водном хозяйстве, дальнейшему развитию рыночных отношений в сфере, сообщили в пресс-службе главы государства.

Со Всемирным банком достигнута договоренность о реализации проекта на сумму 500 миллионов долларов по модернизации сельского хозяйства. Впервые в истории Узбекистана средства направляются на развитие аграрной науки и инноваций, организацию управления сферой на основе мировых стандартов, подчеркнул президент.

В этой связи отмечалась важность обеспечения интеграции науки и производства, внедрения используемой в развитых странах системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве.

В рамках этого проекта будет в корне обновлена деятельность 8 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного направления, а также ряда организаций Министерства сельского хозяйства, они будут оснащены современными лабораториями и оборудованием. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 124 миллионов долларов от Всемирного банка и грант Европейского союза на 2 миллиона долларов.

Мирзиёев поручил провести совместно с международными экспертами углубленный анализ деятельности исследовательских институтов и разработать для каждого из них отдельную "дорожную карту" по совершенствованию деятельности. При этом глава государства подчеркнул важность привлечения в эти учреждения специалистов с современными знаниями, способными внедрять научные инновации в производство.

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Министерство сельского хозяйства, подчеркнул президент, должно полностью отказаться от устаревших методов работы и перейти к более качественному обслуживанию фермеров, расширять новые виды сервиса. Одним словом, деятельность министерства и его подведомственных организаций необходимо трансформировать, - подчеркнул Президент.

На поддержку деятельности кооперативов и кластеров плодоовощной отрасли планируется выделить 212 миллиона долларов.

Глава государства подчеркнул, что они должны стать основным драйвером в обеспечении внутреннего рынка недорогой продукцией, внедрении системы "от поля до потребителя".

В связи с этим указано на необходимость разработки проектов, нацеленных на увеличение прибыли за счет расширения возможностей переработки, хранения и экспорта продукции.

Рассмотрены также вопросы специализации районов на заготовку сельскохозяйственной продукции. Примером является Джизакская область, в которой намечено в следующие три года освоить около 120 тысяч гектаров земли, разбить сады и виноградники, начать выращивание масличных культур.

Отмечалось, что необходимо постепенно внедрять этот опыт во всех регионах, наладить в каждом районе выращивание не более 3-4 экспортоориентированных и высокодоходных видов продуктов.

Поручено создать к концу 2021 года интенсивные сады и плантации площадью 3 тысячи гектаров, распределить населению на основе нового порядка участки по 1-1,5 гектара и обеспечить за счет этого занятость 2-2,5 тысячи семей.

На совещании также рассмотрены вопросы рационального использования воды.

Приоритетные направления работы в этой сфере определены в Концепции развития водного хозяйства на 2020-2030 годы, утвержденной указом Президента от 10 июля текущего года. В частности, поставлена цель достичь экономии 7 миллиарда кубометров воды в год за счет повышения коэффициента полезного действия каналов и внедрения водосберегающих технологий на 2 миллионах гектарах, в том числе капельного орошения на 600 тысячах гектарах. Концепция предусматривает также сокращение потребления электроэнергии на 2 миллиарда киловатт-часов за счет внедрения цифровых технологий.

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Подчеркнуто, что Министерство водного хозяйства должно обеспечить своевременное выполнение указанных задач, привлечь международных экспертов и работать по-новому. Даны указания по разработке программных продуктов для полной цифровизации отрасли к 2025 году, включая контроль и учет потребления воды в режиме онлайн.

Президент затронул итоги зерновой кампании и отметил, что даже в таких сложных условиях наши земледельцы подняли урожай зерна на более чем 6,4 миллиона тонн. В связи с этим глава государства выразил от имени нашего народа глубокую благодарность всем фермерам и дехканам, кластерам.

На совещании рассмотрены и вопросы своевременной реализации агротехнических мероприятий по выращиванию хлопчатника и посадке повторных культур.