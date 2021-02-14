Узбекистан и Казахстан создадут центр торгово-экономического сотрудничества

В ходе встречи договорились ускорить реализацию этого проекта и наметили дальнейшие совместные действия касательно двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой министерства торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым на узбекско-казахстанской границе на территории пограничного пункта таможенного пропуска "Гишт-Куприк". Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

Обсудили вопросы реализации согласованной в ноябре прошлого года "Дорожной карты" по расширению и углублению сотрудничества между двумя республиками. В этой связи определили механизмы по активизации взаимодействия профильных министерств, ведомств и предпринимателей двух стран для продвижения утвержденных мероприятий и проектов.

Шла речь и о наращивании объемов взаимной торговли, в частности, конкретных мероприятий по развитию приграничного взаимодействия и хода проработки проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС).

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Договорились ускорить реализацию этого проекта и наметили дальнейшие совместные действия касательно двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Инициатива создать Международный центр торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе была озвучена в ноябре прошлого года на встрече премьер-министров Узбекистана Абдуллы Арипова и Казахстана Аскара Мамина.

Премьеры двух государств обсудили планы по расширению и углублению сотрудничества между странами в ближайшие два года. В частности, обсуждены также вопросы создания региональной товаропроводящей системы, модернизации приграничных пропускных пунктов.