Немецких экспертов могут привлечь для проекта Трансафганской железной дороги

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь экспертов и консультантов из Германии для разработки проекта строительства Трансафганской железной дороги, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
"Высокий интерес иностранной стороной был проявлен к проекту строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул – Пешавар". В ходе диалога были рассмотрены возможности сотрудничества в данном направлении, в частности путем привлечения немецких экспертов и консультантов к разработке проектной документации", — говорится в публикации.
Также были достигнуты договоренности по организации в этом году "Дней экономики Узбекистана" в Баварии и "Дней экономики Баварии" в Узбекистане, а также пятого заседания узбекско-германского делового совета.
Интерес к финансированию проекта выразили ряд международных финансовых институтов — в частности, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.