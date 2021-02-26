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Железная дорога

Немецких экспертов могут привлечь для проекта Трансафганской железной дороги

© CC0 / Unsplash / Tian Li
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210226/16086140/Nemetskikh-ekspertov-mogut-privlech-dlya-proekta-Transafganskoy-zheleznoy-dorogi.html

Дорожная карта по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" была подписана в Ташкенте в начале февраля. Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь экспертов и консультантов из Германии для разработки проекта строительства Трансафганской железной дороги, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

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Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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По данным пресс-службы, 26 февраля вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посол ФРГ в республике Гюнтер Оверфельд обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

"Высокий интерес иностранной стороной был проявлен к проекту строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул – Пешавар". В ходе диалога были рассмотрены возможности сотрудничества в данном направлении, в частности путем привлечения немецких экспертов и консультантов к разработке проектной документации", — говорится в публикации.

Также были достигнуты договоренности по организации в этом году "Дней экономики Узбекистана" в Баварии и "Дней экономики Баварии" в Узбекистане, а также пятого заседания узбекско-германского делового совета.

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Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана в начале февраля подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

Интерес к финансированию проекта выразили ряд международных финансовых институтов — в частности, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.

Теги:
Экономика, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Германия, Афганистан



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