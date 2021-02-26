Немецких экспертов могут привлечь для проекта Трансафганской железной дороги

Дорожная карта по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" была подписана в Ташкенте в начале февраля. Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь экспертов и консультантов из Германии для разработки проекта строительства Трансафганской железной дороги, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, 26 февраля вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посол ФРГ в республике Гюнтер Оверфельд обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

"Высокий интерес иностранной стороной был проявлен к проекту строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул – Пешавар". В ходе диалога были рассмотрены возможности сотрудничества в данном направлении, в частности путем привлечения немецких экспертов и консультантов к разработке проектной документации", — говорится в публикации.

Также были достигнуты договоренности по организации в этом году "Дней экономики Узбекистана" в Баварии и "Дней экономики Баварии" в Узбекистане, а также пятого заседания узбекско-германского делового совета.

Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана в начале февраля подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект планируется подготовить в мае, приступить к его реализации — в сентябре.

Интерес к финансированию проекта выразили ряд международных финансовых институтов — в частности, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.