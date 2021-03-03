Зампремьера Беларуси Александр Субботин прибудет в Ташкент в составе делегации

В программе визита — проведение переговоров в Кабмине Узбекистана, министерствах и ведомствах, участие в заседании Белорусско-Узбекского делового совета, посещение совместных предприятий, а также узбекских компаний, активно сотрудничающих с партнерами из Беларуси.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин прибудет в Узбекистан 3-5 марта 2021 года в составе делегации.

Делегация примет участие в 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя государствами в Ташкенте. Встреча пройдет под председательством зампремьеров двух стран — Александра Субботина и Сардора Умурзакова.

В программе визита — проведение переговоров в Кабмине Узбекистана, министерствах и ведомствах, участие в заседании Белорусско-Узбекского делового совета, посещение совместных предприятий, а также узбекских компаний, активно сотрудничающих с партнерами из Беларуси.

"В рамках визита состоятся межмидовские политические консультации на уровне первых заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран," — говорится в сообщении на сайте посольства этой страны в Узбекистане.

Зарубежные гости посетят города Алмалык и Самарканд, где состоятся переговоры по вопросам расширения межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов.

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Официальная часть делегации представлена руководителями министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, образования, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, здравоохранения, Госстандарта, Национальной академии наук, других ведомств.

В деловую часть делегации вошли руководители крупнейших белорусских предприятий, представляющих отрасли машиностроения, легкой, пищевой и фармацевтической промышленности, ректоры ведущих белорусских вузов.

Для справки: в 2020 году объем товарооборота Узбекистана и Беларуси составил 280,1 млн долларов (117,1% к уровню 2019-го), в том числе объем экспорта белорусских товаров – 237,5 млн долларов, импорта – 42,6 млн долларов.

Накануне в ходе круглого стола, посвященного транспортной дипломатии, узбекские грузоперевозчики пожаловались на ущемление прав на белорусской границе. По их словам, если через погранпост проходят 50 фур в день, то только одна из них будет узбекская. Грузовые машины из Узбекистана заставляют проходить дополнительный досмотр, который длится иногда неделями и обходится в $400.

При этом заместитель министра транспорта Жасур Чориев заявил, что узбекская сторона в курсе этой проблемы и уже занимается ее решением.