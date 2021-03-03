Малкина: ЕЭК обязательно проработает проект строительства трансафганской ж/д

Для ЕАЭС и Узбекистана проект строительства Трансафганской железной дороги поспособствует повышению конкурентоспособности предприятий и эффективности торговли. Кроме того, ожидается создание новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Реализация транспортно-логистического потенциала – это приоритетная задача для союза, обусловленная географическим положением стран-участников. Меры и механизмы по развитию транспорта и инфраструктуры включены в Стратегию-2025. Об этом заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан во время брифинга.

"В 2020 году объемы железнодорожного транзита через государства союза по направлению из Азии в Европу и обратно увеличились более чем на 60%, заметно повысилась эффективность перевозок. Это говорит о перспективах данного направления и необходимости слаженных усилий," - отметила Малкина.

Поэтому идея премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова полностью совпадает с задачами ЕЭК. В том числе в части формирования концепции транспортной связанности в Большой Евразии.

По словам Ии Малкиной, для ЕАЭС и Узбекистана проект строительства Трансафганской железной дороги поспособствует повышению конкурентоспособности предприятий и эффективности торговли. Кроме того, ожидается создание новых рабочих мест.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК подчеркнула, что комиссия обязательно проработает это предложение с Узбекистаном, окажет необходимое содействие в его практической отработке с государствами-членами.

Малкина поприветствовала инициативность Узбекистана, отметив, что как государство-наблюдатель республика с первых дней активно включилась в интеграционную повестку, предлагает конкретные проекты.

Узбекистан и ОЭС обсудили перспективы создания Трансафганского коридора >>

В начале февраля 2021 года была согласована дорожная карта по строительству железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". В марте планируется начать полевые работы на будущем маршруте, а в мае подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства железной дороги, сообщает РИА Новости.

Эти данные прозвучали в ходе встречи рабочей группы по реализации проекта строительства железной дороги с участием представителей правительств Узбекистана, Афганистана, Пакистана, а также ряда международных финансовых институтов.