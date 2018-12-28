Самодельный отопительный прибор стал причиной гибели трех человек

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Ургутском районе зарегистрирован случай смертельного отравления угарным газом, сообщает УЧС Самаркандской области.

Угарный газ начал образовываться в не подсоединенном к дымоходу самодельном отопительном приборе из-за горения сжиженного газа и отсутствия вентиляции. Агрегат использовался для обогрева спальни.

В результате отравления угарным газом погибли трое граждан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Угарный газ убил мать и сына в Намангане

Узбекистанцам уже не раз напоминали правила безопасности , несоблюдение которых может стоить жизни, однако новости о смертельных случаях в результате отравления угарным газом поступают от правоохранительных органов практически ежедневно.

Так, накануне в Намангане от отравления угарным газом умерли мать и сын. Несколько дней назад скончался студент Наманганского инженерно-строительного института, а на прошлой неделе — годовалая девочка. Мать ребенка положила уголь в печь и уснула, угарный газ просочился в помещение.

После участившихся случаев отравления угарным газом осенью 2018 года по решению правительства республики для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.