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Самодельный отопительный прибор

Самодельный отопительный прибор стал причиной гибели трех человек

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Самодельный отопительный прибор жители Ургутского района Самаркандской области использовали для обогрева спальни.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Ургутском районе зарегистрирован случай смертельного отравления угарным газом, сообщает УЧС Самаркандской области.

Угарный газ начал образовываться в не подсоединенном к дымоходу самодельном отопительном приборе из-за горения сжиженного газа и отсутствия вентиляции. Агрегат использовался для обогрева спальни.

В результате отравления угарным газом погибли трое граждан.

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Угарный газ убил мать и сына в Намангане
Узбекистанцам уже не раз напоминали правила безопасности, несоблюдение которых может стоить жизни, однако новости о смертельных случаях в результате отравления угарным газом поступают от правоохранительных органов практически ежедневно. 

Так, накануне в Намангане от отравления угарным газом умерли мать и сын. Несколько дней назад скончался студент Наманганского инженерно-строительного института, а на прошлой неделе — годовалая девочка. Мать ребенка положила уголь в печь и уснула, угарный газ просочился в помещение.

После участившихся случаев отравления угарным газом осенью 2018 года по решению правительства республики для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.




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