Узбекистанка пыталась продать своего трехнедельного сына

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Касанском районе Кашкадарьинской области 3 июня задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Двадцатитрехлетняя М.З. оценила своего ребенка, рожденного 13 мая, в пять миллионов сумов. Покупателем выступил 33-летний житель Каршинского района И.О. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой. В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Шахрисабза при написании расписки о добровольной передаче ребенка гражданке Ж.Р. Малышу на тот момент не было и двух недель. Узбекистанка собиралась получить за него десять миллионов сумов.

В конце мая была задержана жительница Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.

На преступления, связанные с продажей детей, решаются и сотрудники роддомов. Один из последний случаев был зафиксирован в Ташкентской области в начале апреля. Врач сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. В отношении медика возбудили уголовное дело.

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