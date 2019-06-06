23:18 06 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Новорожденный ребенок

Узбекистанка пыталась продать своего трехнедельного сына

CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
45 0 0

Инцидент произошел в Кашкадарьинской области. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Касанском районе Кашкадарьинской области 3 июня задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Двадцатитрехлетняя М.З. оценила своего ребенка, рожденного 13 мая, в пять миллионов сумов. Покупателем выступил 33-летний житель Каршинского района И.О. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Воспитанники детского дома
© Sputnik / Константин Чалабов
Слезами младенца, или Письмо маме, которая меня продала
Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой. В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Шахрисабза при написании расписки о добровольной передаче ребенка гражданке Ж.Р. Малышу на тот момент не было и двух недель. Узбекистанка собиралась получить за него десять миллионов сумов.

В конце мая была задержана жительница Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.

На преступления, связанные с продажей детей, решаются и сотрудники роддомов. Один из последний случаев был зафиксирован в Ташкентской области в начале апреля. Врач сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. В отношении медика возбудили уголовное дело.

В Узбекистане медсестры пытались продать младенца за 500 долларов >>>

Теги:
Кашкадарьинская область, уголовное дело, мать, Узбекистан, ребенок



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Плакаты и песни: как в Латвии защищают памятники ВОВ - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054