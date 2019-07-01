В ДТП в Казахстане попали 11 узбекистанцев, один погиб

Состояние пострадавших узбекистанцев сейчас стабильное, они находятся в городе Хромтау.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Казахстане в ДТП попали одиннадцать граждан Узбекистана, один из которых погиб, сообщает МИД.

"29 июня в 18.15 (16.15 мск) на 896-м километре трассы Самара - Шымкент произошло ДТП с участием трех автомашин, в двух из которых находились одиннадцать граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также в МИД добавили, что погиб гражданин М.А, а Садафхон Ахматалиевна Юнусова и Ойбек Хотамжон угли Муминжонов получили травмы и госпитализированы в больницу Хромтау.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Хромтау Актюбинской области, их состояние стабильное.

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Восемь узбекистанцев в настоящее время находятся в кемпинге "Шерхан" города Хромтау.

Ведется следствие.

Напомним, в конце мая четверо узбекистанцев пострадали в ДТП в Казахстане. В апреле же произошла настоящая трагедия: 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошла авария. Toyota столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

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В результате погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.