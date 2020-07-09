Заведующая детсадом присвоила себе благотворительные пожертвования

Женщина сообщила о том, что собирает средства на операцию для сына бухгалтера, работавшей в дошкольном учреждении, и призвала коллег к помощи. В итоге полученные деньги задержанная истратила на свои нужны.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Очередной факт мошенничества зафиксирован в Хорезмской области, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Заведующая детским садом Шаватского района обманным образом собрала со своих сотрудников в общей сложности 915 тысяч сумов. Женщина сообщила о том, что собирает средства на операцию для сына бухгалтера, работавшей в дошкольном учреждении, и призвала коллег к помощи. Причем никаких документов о материальной ответственности заключено не было. В итоге полученные деньги задержанная истратила на свои нужны.

По данному факту Следственной группой при ОВД Шовотского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество").

В ходе предварительного следствия установлено, что заведующая детским садом ранее также собирала денежные средства у сотрудников под другими предлогами.

По уголовному делу в целях проверки деятельности ДОУ рассматривается вопрос о назначении ревизии.

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Напомним, в конце прошлого года заведующая детским садом №53 в Бухаре уволилась после появления в сети "Интернет" скандального видео, на кадрах которого видно, что питание малышей явно не соответствует нормам.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. По данным пресс-службы областного хокимията, женщина написала заявление об уходе по собственному желанию после внеочередного заседания наблюдательного совета, на котором обсуждался уровень ее компетентности.