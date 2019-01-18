Как в Петербурге за Узбекистан болели

За матчем между сборными Узбекистана и Японии следили, наверное, практически по всему миру — наблюдали за борьбой своей команды и узбеки в Санкт-Петербурге. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с фанатами.

В одной из кальянных Петербурга темно, стены украшают граффити, а на большом экране — прямая трансляция с футбольного поля. Группа фанатов узбекской сборной напряженно наблюдает за игрой.

Sputnik / Дмитрий Матвеев Узбекистанцы во время трансляции матча Япония-Узбекистан

Поговорить с ними удается уже после завершения матча. Узбекистанцы уступили японцам со счетом 1:2.

— Какие впечатления от матча?

— Мы поняли, что наши футболисты могут играть на равных с такими сильными командами. Однако результат нас не устраивает, теперь предстоит матч с более сильным соперником, Австралией, действующим чемпионом Азии.

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Надеемся, что тренер будет работать, ребята извлекут для себя урок, и к игре 21 января подойдут уже с полной ответственностью. Австралийские соперники действительно очень сильные. Мы ждем хорошую игру, верим, что Узбекистан победит!

— Что вы думаете о нынешнем тренере сборной?

— По мнению многих специалистов и спортсменов, Эктор Купер хороший тренер, но результаты скажут лучше. Пока что нас все устраивает: мы отыграли три матча под его руководством и вышли из группы.

© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE Эктор Купер остался доволен проигранным матчем Кубка Азии против Японии

Что касается работы этого тренера с другими футболистами, то раньше он тренировал сборную Египта. Эта команда не вышла из группы на чемпионате мира в России.

— Кто, по вашему мнению, станет чемпионом Азии в этом году?

— Надеемся, конечно, что наша сборная покажет высокие результаты, но если быть объективными, самый сильный соперник — сборная Ирана. Этих спортсменов давно тренирует очень опытный специалист — Карлуш Кейрош. Раньше он был ассистентом Фергюсона, потом тренировал мадридский "Реал", а последние пять лет работает в Иране.

На ЧМ Кейрош показал, на что способна его сборная: иранцы на равных играли с испанцами и португальцами. Да, им не повезло, они не вышли из группы, но по рейтингам они в первой тридцатке команд. Игроки их сборной участвуют в топовых турнирах, в английской Премьер-лиге.

— Вернемся к узбекской сборной. Кто лучше всех проявил себя в матче с Японией?

— Эльдор Шомуродов. Он всегда старается, забивает голы. Тем более, не играл капитан команды Ахмедов — он самый сильный футболист Узбекистана. Еще понравился Хорсибеков. А худших игроков я не видел.

У команды новый тренер. Спасибо ему за эту игру! Ребята очень старались. Думаю, Австралию победим!

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