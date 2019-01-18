19:57 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Кубок Азии 2019
Узбекистанцы во время трансляции матча Япония-Узбекистан

Как в Петербурге за Узбекистан болели

Sputnik / Дмитрий Матвеев
Кубок Азии 2019
Получить короткую ссылку
5510

За матчем между сборными Узбекистана и Японии следили, наверное, практически по всему миру — наблюдали за борьбой своей команды и узбеки в Санкт-Петербурге. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с фанатами.

В одной из кальянных Петербурга темно, стены украшают граффити, а на большом экране — прямая трансляция с футбольного поля. Группа фанатов узбекской сборной напряженно наблюдает за игрой.

Узбекистанцы во время трансляции матча Япония-Узбекистан
Sputnik / Дмитрий Матвеев
Узбекистанцы во время трансляции матча Япония-Узбекистан

Поговорить с ними удается уже после завершения матча. Узбекистанцы уступили японцам со счетом 1:2.

— Какие впечатления от матча?

— Мы поняли, что наши футболисты могут играть на равных с такими сильными командами. Однако результат нас не устраивает, теперь предстоит матч с более сильным соперником, Австралией, действующим чемпионом Азии.

"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана >>>

Надеемся, что тренер будет работать, ребята извлекут для себя урок, и к игре 21 января подойдут уже с полной ответственностью. Австралийские соперники действительно очень сильные. Мы ждем хорошую игру, верим, что Узбекистан победит!

— Что вы думаете о нынешнем тренере сборной?

— По мнению многих специалистов и спортсменов, Эктор Купер хороший тренер, но результаты скажут лучше. Пока что нас все устраивает: мы отыграли три матча под его руководством и вышли из группы.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE
Эктор Купер остался доволен проигранным матчем Кубка Азии против Японии
Что касается работы этого тренера с другими футболистами, то раньше он тренировал сборную Египта. Эта команда не вышла из группы на чемпионате мира в России.

— Кто, по вашему мнению, станет чемпионом Азии в этом году?

— Надеемся, конечно, что наша сборная покажет высокие результаты, но если быть объективными, самый сильный соперник — сборная Ирана. Этих спортсменов давно тренирует очень опытный специалист — Карлуш Кейрош. Раньше он был ассистентом Фергюсона, потом тренировал мадридский "Реал", а последние пять лет работает в Иране.

На ЧМ Кейрош показал, на что способна его сборная: иранцы на равных играли с испанцами и португальцами. Да, им не повезло, они не вышли из группы, но по рейтингам они в первой тридцатке команд. Игроки их сборной участвуют в топовых турнирах, в английской Премьер-лиге.

— Вернемся к узбекской сборной. Кто лучше всех проявил себя в матче с Японией?

— Эльдор Шомуродов. Он всегда старается, забивает голы. Тем более, не играл капитан команды Ахмедов — он самый сильный футболист Узбекистана. Еще понравился Хорсибеков. А худших игроков я не видел.

У команды новый тренер. Спасибо ему за эту игру! Ребята очень старались. Думаю, Австралию победим!

Дмитриев: Австралию в 1/8 с Узбекистаном может подвести недоанглийский футбол >>>

По теме

Известный карикатурист изобразил футбольных звезд Узбекистана
Теги:
Узбекистан, Япония, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Путину в Сербии подарили щенка
Еще один питомец: Путину подарили в Сербии щенка овчарки
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054