Мигрантов-носителей опасных инфекций депортируют из РФ - проект

Федеральная информационная система будет использоваться для получения данных о трудовой деятельности мигрантов и медицинских сведений о них, а также иной информации, влияющей на эпидемиологическую безопасность страны.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В правительстве России разработали законопроект, предполагающий ускоренную депортацию из страны мигрантов-носителей опасных инфекций.

С этой целью сведения о результатах медицинских освидетельствований и медосмотров иностранных граждан и лиц без гражданства планируется вносить в федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологического характера. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы. Об этом сообщает издание Федерального собрания Российской Федерации.

Согласно проекту закона, Роспотребнадзор займется созданием и ведением федеральной информационной системы. Она будет использоваться для получения данных о трудовой деятельности мигрантов и медицинских сведений о них, а также иной информации, влияющей на эпидемиологическую безопасность страны.

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Пройти медосмотр граждане иностранных государств и лица без гражданства смогут только в государственных и муниципальных медицинских организациях. После осмотра они получат заключение об отсутствии ВИЧ и других инфекций, а также наркомании. Этот документ понадобится для получения патента на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство или на гражданство России.