Медведев призвал привлекать мигрантов в Россию в упрощенном порядке

Медведев озучил задачу создать мигрантам нормальные условия проживания, обеспечить работу иностранных граждан в соответствии с российским законодательством и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Минздрав РФ и Роспотребнадзор должны обратить внимание на то, что мигранты, занятые в сфере обслуживания, должны быть вакцинированы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

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"Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею ввиду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", - подчеркнул Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ.

По его словам, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.

"Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - отметил зампредседателя Совбеза.

Вместе с тем он отметил, что необходимо придать новый импульс реализации современной миграционной политике в России. Задача - создать мигрантам нормальные условия проживания, обеспечить работу иностранных граждан в соответствии с российским законодательством и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Такая работа, по мнению Медведева, важна и для развития экономики, и для сохранения социальной стабильности.

Кроме того, зампредседателя Совбеза отметил важность проработки вопроса введения упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсах сферы.

"Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально - подчеркиваю, легально, конечно, - привлекать именно в этих сферах, поскольку они являются трудодефицитными", - сказал Медведев на совещании.

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Он отметил, что из-за пандемии возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики: это ЖКХ, стройки, сельское хозяйство. В этой связи следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами.