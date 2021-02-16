19:35 16 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Иностранные рабочие во время проверки документов

Медведев призвал привлекать мигрантов в Россию в упрощенном порядке

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210216/16014113/Medvedev-prizval-privlekat-migrantov-v-Rossiyu-v-uproschennom-poryadke.html

Медведев озучил задачу создать мигрантам нормальные условия проживания, обеспечить работу иностранных граждан в соответствии с российским законодательством и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Минздрав РФ и Роспотребнадзор должны обратить внимание на то, что мигранты, занятые в сфере обслуживания, должны быть вакцинированы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами >>

"Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею ввиду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", - подчеркнул Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ.

По его словам, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.

"Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - отметил зампредседателя Совбеза.

Вместе с тем он отметил, что необходимо придать новый импульс реализации современной миграционной политике в России. Задача - создать мигрантам нормальные условия проживания, обеспечить работу иностранных граждан в соответствии с российским законодательством и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Такая работа, по мнению Медведева, важна и для развития экономики, и для сохранения социальной стабильности.

© AP Photo / Altaf Qadri
В Брянской области пресекли канал незаконной миграции - МВД РФ

Кроме того, зампредседателя Совбеза отметил важность проработки вопроса введения упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсах сферы.

"Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально - подчеркиваю, легально, конечно, - привлекать именно в этих сферах, поскольку они являются трудодефицитными", - сказал Медведев на совещании.

Один в поле не сборщик: российские посевы пропадут без мигрантов >>

Он отметил, что из-за пандемии возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики: это ЖКХ, стройки, сельское хозяйство. В этой связи следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами.

Теги:
Россия, Дмитрий Медведев, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Вашингтон просчитался: "Северный поток-2" почти готов вопреки санкциям
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться