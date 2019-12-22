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Человек с фотоаппаратом: памяти Андрея Стенина - застывшие кадры

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  • Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
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  • Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины
  • Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Sputnik / Василий Максимов
Андрей Стенин родился и вырос в городе Печора Республики Коми РФ.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191222/13081762.html

Фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину, который в 2014 году погиб при выполнении служебных обязанностей на Донбассе, сегодня исполнилось бы 39 лет.

Он начинал как репортер, но позже выбрал профессию военкора и сосредоточился на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков и конфликтов.

© Sputnik .
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели

Пять лет назад автомобиль, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

Обгоревшую машину российским журналистам удалось найти лишь две недели спустя. 

Указом президента России Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

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По традиции 22 декабря стартует прием работ на конкурс, носящий его имя и учрежденный медиагруппой в 2014 году в память о коллеге.

Человек, который имел чутье на эксклюзив и умел одним кадром передать суть события, — в нашей фотоленте.

Теги:
память, МИА "Россия Сегодня", Украина, Андрей Стенин



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