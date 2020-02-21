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Итоги официального визита Шавката Мирзиёева в Турцию

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  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой 19 февраля 2020 года прибыл в Турецкую Республику по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана
  • В аэропорту Анкары гостей встречали члены правительства Турции, руководство столицы и провинции страны, а также другие официальные лица. Узбекского лидера встречал и почетный караул.
  • Нужно отметить, что это второй визит Шавката Мирзиёева в Турцию. До этого глава государства официально посещал в Турцию в конце октября 2017 года.
  • Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Аныткабир в Анкаре
  • В рамках визита президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Аныткабир” в Анкаре и возложил венок к месту захоронения Мустафы Кемаля Ататюрка.
  • В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан.
  • Нужно отметить, что Реджеп Эрдоган посещал Республику Узбекистан в апреле 2018-го.
  • В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции.
  • Состоялась встреча глав государств в узком формате. На ней рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового узбекско-турецкого сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
  • По завершении официальных мероприятий в честь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой организован прием от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.
  • Президент Узбекистана 20 февраля провел в городе Анкаре встречу с главами ведущих турецких компаний и банков.
  • Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что первое заседание Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня открыло новую страницу в истории дружественных отношений двух народов, состоялось обстоятельное обсуждение широкого ряда вопросов касательно взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.
  • Президент Шавкат Мирзиёев в Анкаре провел встречу с главами ведущих турецких компаний и банков
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турецкой Республики
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турецкой Республики
  • Была представлена экспозиция редких книг. Один из уникальных экземпляров Президент Турции подарил главе нашего государства.
  • По итогам визита Мирзиёева в Турцию рассмотрен широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества, пути их решения, ключевые задачи на перспективу, стороны согласовали реализацию совместных проектов.
  • В аэропорту Эсенбога Шавката Мирзиёева проводил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
  • В аэропорту Эсенбога Шавката Мирзиёева проводил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой 19 февраля 2020 года прибыл в Турецкую Республику по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200221/13515637/Itogi-ofitsialnogo-vizita-Shavkata-Mirzieva-v-Turtsiyu.html

Ключевой темой переговоров в Анкаре стало торгово-экономическое сотрудничество. Стороны заинтересованы в расширении рынка сбыта своей продукции, а также в развитии транспортно-логистической системы.

Президент Узбекистана и его супруга 19 и 20 февраля с официальным визитом посетили Турецкую Республику. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составе и обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.

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В частности, подписано совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Также Узбекистан и Турция документально закрепили некоторые положения в торгово-экономической сфере и области развития технологий.

Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
© Sputnik /
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Вместе с тем президент Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с главами ведущих турецких компаний и банков. Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления связей между министерствами и компаниями двух стран, рассмотрены конкретные проекты по расширению поставок продукции и оказания услуг, организации клиник и высших учебных заведений.

Мирзиёев одобрил эти планы, поручил ответственным лицам скорейшим образом приступить к практической работе и реализовать проекты без бюрократических преград.

Напомним, предыдущий визит Шавката Мирзиёева в Турцию состоялся в конце октября 2017 года, а Реджеп Эрдоган посещал Республику Узбекистан в апреле 2018-го.

Теги:
официальный визит, Президент, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Турция



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