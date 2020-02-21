Итоги официального визита Шавката Мирзиёева в Турцию

Ключевой темой переговоров в Анкаре стало торгово-экономическое сотрудничество. Стороны заинтересованы в расширении рынка сбыта своей продукции, а также в развитии транспортно-логистической системы.

Президент Узбекистана и его супруга 19 и 20 февраля с официальным визитом посетили Турецкую Республику. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составе и обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.

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В частности, подписано совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Также Узбекистан и Турция документально закрепили некоторые положения в торгово-экономической сфере и области развития технологий.

Вместе с тем президент Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с главами ведущих турецких компаний и банков. Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления связей между министерствами и компаниями двух стран, рассмотрены конкретные проекты по расширению поставок продукции и оказания услуг, организации клиник и высших учебных заведений.

Мирзиёев одобрил эти планы, поручил ответственным лицам скорейшим образом приступить к практической работе и реализовать проекты без бюрократических преград.

Напомним, предыдущий визит Шавката Мирзиёева в Турцию состоялся в конце октября 2017 года, а Реджеп Эрдоган посещал Республику Узбекистан в апреле 2018-го.