Мирзиёев: "В нашей стране компания обязательно получит выгоду. Я гарантирую это"

Представители деловых кругов Турции отметили, что посетили Узбекистан в прошлом году и стали свидетелями преобразований во всех отраслях экономики, "реформистского мышления" у людей.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с главами ведущих турецких компаний и банков, сообщает пресс-служба главы государства.

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В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации торговых палат и бирж Турции, Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), промышленной зоны "Гебзе", банка "Зираат", таких компаний, как "Зорлу холдинг", "Жошкуноз холдинг", "Экзачибаши", "Байкар", "Дунягоз", "Канимед саглик", "Бау глобал", "Хавелсан".

Мирзиёев отметил, что на прошедших с президентом Турции переговорах договорились всесторонне поддерживать бизнес-контакты между странами.

"Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компания, войдя в нашу страну, обязательно получит выгоду. Я гарантирую это. Для этого будут созданы необходимые правовые и институциональные условия," - сказал Шавкат Мирзиёев.

На встрече отмечалась важность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, активного продвижения совместных проектов в сферах торговли, инноваций, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности, других отраслях.

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Представители деловых кругов Турции отметили, что посетили Узбекистан в прошлом году и стали свидетелями преобразований во всех отраслях экономики, "реформистского мышления" у людей. Выразили стремление войти на рынок Узбекистана и реализовать совместные перспективные проекты.

На встрече обсуждены вопросы дальнейшего укрепления связей между министерствами и компаниями двух стран, рассмотрены конкретные проекты по расширению поставок продукции и оказания услуг, организации клиник и высших учебных заведений. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил эти планы, поручил ответственным лицам скорейшим образом приступить к практической работе и реализовать проекты без бюрократических преград.

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Напомним, сейчас президент Узбекистана находится с официальным двухдневным визитом в Турецкой Республике. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составе и обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.

В частности, подписано совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Также Узбекистан и Турция документально закрепили некоторые положения в торгово-экономической сфере и области развития технологий.