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Парад в честь дня Победы: лучшие фото разных лет

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© Sputnik / Iliya Pitalev
Ветеран с детьми перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200430/14035188.html

Ежегодный парад Победы 9 мая - это не просто событие международного масштаба. Это символ, который сплачивает поколения, напоминая цену жизни.

Парад Победы с Красной площади в Москве каждый год наблюдают ветераны военных действий со всего мира, родственники павших героев, лидеры государств-союзников. В этом году эта многолетняя традицию была нарушена из-за эпидемиологической обстановки и вынужденного закрытия границ многих стран. 

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Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем речь не идет об отмене праздничного мероприятия. По словам Путина, все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов, будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, шествие "Бессмертного полка". Обязательно будет", - сказал Путин. 

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Празднование Дня памяти и почестей, отмечаемого в Узбекистане 9 мая, также пройдет без массовых мероприятий и церемоний в связи с карантинными мероприятиями.

"Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований", - проинформировал представитель оперштаба при Кабмине.

По его словам, программа подготовки к празднованию 9 Мая не свернута, а продолжает реализовываться. В частности, идет подготовка к открытию в одном из районов Ташкента парка Победы к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

 

Теги:
День Победы, 9 мая, Парад Победы



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