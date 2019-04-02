Токаев назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Главной на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будет тема укрепления союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана, заявил в интервью "Российской газете" президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он посетит РФ с официальным визитом 3 апреля.

"Между нашими государствами с самого начала налажен и постоянно поддерживается интенсивный политический диалог, — сказал Токаев. — Казахстанско-российские отношения сегодня могут служить эталоном межгосударственных связей. Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах".

Он напомнил, что Россия и Казахстан являются надежными союзниками по ОДКБ.

"У нас имеется огромный потенциал для углубления взаимодействия, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества", — добавил Токаев.

Глава государства рассказал, что товарооборот между странами возрастает с каждым годом, по итогам 2018 года он составил 17,6 миллиарда долларов.

"Каждое третье предприятие с иностранным участием в Казахстане — российское, а всего их более девяти тысяч", — отметил Токаев.

Президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность главы государства.

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