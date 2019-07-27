Нашел крайнего: Трамп назвал виновного в плохих отношениях с Россией

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. США не имеют причин для конфронтации с Россией, на отношениях с Москвой плохо сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов. — Прим. ред.) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", — сказал Трамп журналистам. Его цитирует РИА Новости.

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой, Трамп регулярно повторяет, что до него никто не предпринимал столь жестких мер по отношению к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение из страны дипломатов.

Второго августа США собираются выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом все еще не озвучена официальная позиция администрации по еще одному основополагающему документу в сфере стратегической стабильности — договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года.

Также США оказывают давление на разные страны, чтобы те отказались от закупок российских вооружений. Кроме того, Вашингтон активно противодействует строительству газопровода "Северный поток – 2".

Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.

На этой неделе бывший спецпрокурор впервые дал развернутые показания в конгрессе, ответив на вопросы парламентариев. Он не всегда точно знал, что сказано в докладе, постоянно переспрашивал и выглядел не очень уверенно, чем вызвал насмешки со стороны республиканцев.