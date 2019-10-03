На международной конференции обсудили новые правила на выборах

Участники рассмотрели основные новые положениях в избирательном законодательстве. Отмечалось, что законодательно регламентируется порядок функционирования Единого электронного списка избирателей.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В бизнес-центре "Пойтахт" прошла международная конференция на тему "Обновленное избирательное законодательство Узбекистана – основа проведения демократических выборов", сообщает пресс-служба Законодательной палаты.

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Мероприятие провели при участии международных и зарубежных экспертов в целях обсуждения вопросов, связанных с организацией и проведением предстоящих выборов в Олий Мажлис в свете обновленного избирательного законодательства Узбекистана.

Участники рассмотрели основные новые положениях в избирательном законодательстве. Отмечалось, что законодательно регламентируется порядок функционирования Единого электронного списка избирателей.

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Утвержден также порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения и подведения итогов выборов.

Рассматривали и возможность предоставления избирателю права проголосовать за нескольких кандидатов или партий.

На конференции также с докладами выступили международные эксперты Рената Левовски и Георгий Бараташвили. В докладах была дана информация о международном опыте и практике по проведению выборов.

В своих выступлениях международные эксперты отметили, что проведение выборов в Узбекистане на основе демократических принципов имеет важное значение. Так, в стране принят Избирательный кодекс и усовершенствовано избирательное законодательство.