16:42 03 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск

На международной конференции обсудили новые правила на выборах

© Пресс-служба Законодательной палаты
Политика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Участники рассмотрели основные новые положениях в избирательном законодательстве. Отмечалось, что законодательно регламентируется порядок функционирования Единого электронного списка избирателей.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В бизнес-центре "Пойтахт" прошла международная конференция на тему "Обновленное избирательное законодательство Узбекистана – основа проведения демократических выборов", сообщает пресс-служба Законодательной палаты.

Эксперты по защите прав человека готовы посетить выборы в Узбекистане >>>

Мероприятие провели при участии международных и зарубежных экспертов в целях обсуждения вопросов, связанных с организацией и проведением предстоящих выборов в Олий Мажлис в свете обновленного избирательного законодательства Узбекистана.

Участники рассмотрели основные новые положениях в избирательном законодательстве. Отмечалось, что законодательно регламентируется порядок функционирования Единого электронного списка избирателей.

ООН поможет Узбекистану в подготовке к выборам в парламент >>>

Утвержден также порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения и подведения итогов выборов.

Рассматривали и возможность предоставления избирателю права проголосовать за нескольких кандидатов или партий.

© Sputnik / Валерий Мельников
СФ и МПА могут стать наблюдателями на выборах в парламент Узбекистана

На конференции также с докладами выступили международные эксперты Рената Левовски и Георгий Бараташвили. В докладах была дана информация о международном опыте и практике по проведению выборов.

В своих выступлениях международные эксперты отметили, что проведение выборов в Узбекистане на основе демократических принципов имеет важное значение. Так, в стране принят Избирательный кодекс и усовершенствовано избирательное законодательство.

Теги:
парламентские выборы, оценка выборов, выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054