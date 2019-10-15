Глазьев: ЕАЭС ждет от Узбекистана конкретных инициатив

Ранее стало известно, что президент республики прорабатывает вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев прокомментировал вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС.

"Пока вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС не обсуждается. Мы знаем, что есть заявление, намерение. Официальных бумаг пока не было, поэтому ждем конкретных инициатив от Узбекистана", — сказал Глазьев корреспонденту Sputnik в кулуарах Евразийского промышленного конгресса, который проходит в Москве.

Напомним, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан рассказала, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Она также выразила надежду на то, что вступление страны в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев позднее отметил, что в этом заявлении Матвиенко нет ничего сверхрезонансного , поскольку такие планы обсуждаются последние три года, но для принятия решения требуется тщательный анализ. При этом он подчеркнул, что ни о каком давлении на Узбекистан или его президента, или о форсировании этого процесса речи не идет.

За последние годы ЕАЭС стал мощным региональным объединением с огромными перспективами развития, отметил научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. Он выразил мнение, что плюсы получат все участники процесса интеграции.

Однако получение бонусов от евразийских структур имеет свою цену — необходимость делегировать часть своего суверенитета на наднациональный уровень, считает доцент департамента политологии Финансового университета РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, связанные с этим вопросы будут обсуждаться в том числе в рамках будущего визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, который запланирован на февраль 2020 года.