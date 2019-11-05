На закладку новых садов и виноградников будет выделен 1 трлн сумов

Для развития садоводства прежде всего необходимы саженцы, отметил глава государства, имеется возможность заготавливать и экспортировать ежегодно 20 миллионов саженцев.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития плодоовощеводства и увеличения экспорта отрасли, обеспечения эффективного использования приусадебных земель населения, сообщает пресс-служба президента.

Указано на наличие возможности довести экспорт плодоовощной продукции до 2,5 миллиарда долларов в следующем году и до 5 миллиардов долларов в последующие три года.

В Узбекистане недостаточно плантаций интенсивного типа, сады и виноградники пришли в негодность, в связи с чем очень низка их экономическая эффективность, в ряде районов тысячи гектаров старых садов годами не дают урожай, подчеркнул президент. Все еще не внедрена система кооперации по цепочке "заготовка – закупка – хранение и переработка - экспорт".

Еще один недостаток – слабая роль винодельческих предприятий в развитии виноградарства.

– Под влиянием подобных проблем потери при сборе и хранении продукции в нашей стране составляют не менее 30 процентов, - сказал Президент. – То есть, выращенный урожай пропадает. О каких новых садах и виноградниках может идти речь в таких условиях?

Из-за слабой научно-исследовательской работы в сфере селекции страна вынуждена импортировать семена.

Поэтому необходимо полностью отказаться от изжившей себя старой системы и организовать абсолютно новую непрерывную цепочку производства, то есть систему кооперативов и кластеров.

В связи с этим президент указал на необходимость организации в Узбекистане нескольких крупных кластеров-экспортеров, увеличения доходов в сельском хозяйстве, создав цепочку добавленной стоимости, закрепления производителей продукции за предпринимателем, работающим с конкретным рынком, конкретным источником финансирования.

Поставлена задача специализировать 55 районов на производство определенного вида экспортоориентированной продукции на основе Сурхандарьинского опыта, проведенного совместно с зарубежными специалистами.

Кроме того, указано на персональную ответственность хокимов областей и районов за правильное размещение плодоовощных культур, проведение агротехнических мероприятий, обеспечение доставки заготовленной продукции до экспортера или переработчика.

Для обеспечения занятости сельского населения на базе вновь организуемых кооперативов будут сдаваться в аренду участки площадью от 1 до 5 гектаров. На закладку новых садов и виноградников в рамках программы "Каждая семья - предприниматель" будет выделен 1 триллион сумов.

В целях обеспечения занятости малообеспеченных семей в 22 районах областей Ферганской долины будет организован 31 типовой кооператив. В каждый кооператив будут приняты не менее 50 безработных граждан, им будут выделяться неиспользуемые земли, субсидии и льготные кредиты.

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На совещании отмечалось, что следует значительно увеличить урожайность посредством создания новых современных садов черешни, абрикосов, гранатов, персиков, сливы, грецкого ореха и других плодов с привлечением средств международных и местных финансовых организаций. Поручено утвердить целевую программу создания экспортоориентированных виноградников.

Указано на необходимость внедрения современной системы управления в пищевой промышленности и производстве спиртных напитков, резкого увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции с широким применением маркетинга и инновационных технологий, освоения новых рынков.

Президент отметил, что для развития садоводства прежде всего необходимы саженцы, имеется возможность заготавливать и экспортировать ежегодно 20 миллионов саженцев.

Перед Министерством сельского хозяйства, Агентством по развитию садоводства и тепличного хозяйства поставлена задача организовать в следующем году плантации по выращиванию саженцев абрикоса, черешни, персика, столового и винного винограда, граната, грецкого ореха, миндаля. Дано указание по организации лабораторий "in vitro" на региональных участках Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени Махмуда Мирзаева за счет средств Всемирного банка.

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Отмечалась необходимость субсидирования фермеров для покрытия части расходов на закупку саженцев интенсивных сортов, прекращения с 1 апреля 2020 года ввоза и посадки саженцев, не имеющих сертификат здоровья.

Для удовлетворения потребности населения страны и увеличения экспорта необходимо ежегодно наращивать производство на 8-10 процентов и заготавливать дополнительно более 1 миллиона тонн плодоовощной продукции.

В связи с этим Министерству сельского хозяйства, хокимам областей и районов поручено обеспечить посадку продовольственных культур на 77 тысячах гектарах, вводимых в оборот в 2020 году, а также овощных культур методом "девяносто дней" на 200 тысячах гектарах.

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Немаловажен и вопрос химической обработки растений и противодействия вредителям. Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость открытия точек продажи минеральных удобрений в специализированных районах, организации системы оказания соответствующих услуг фермерам и населению.