Более 50 представителей парламентов стран-участниц ОБСЕ проследят за выборами в РУз

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Более 50 представителей парламентов стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за выборами в Узбекистане 22 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В заявлении отмечается, что парламентарии рассматривают грядущие выборы как испытание проводимых в Узбекистане реформ и выражают готовность оказать содействие демократическим преобразованиям в стране.
Парламентская ассамблея ОБСЕ осуществляет наблюдение за выборами с 1993 года. До сегодняшнего дня она посетила более 30 стран-участниц организации, в том числе Великобританию, США, Германию и Францию.
Напомним, за парламентскими выборами 2019 года в Узбекистане впервые наблюдает полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которая работает в республике уже с 25 ноября.
Функции специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ осуществляет президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.
Ранее МИД РУз сообщал, что парламентские выборы в Узбекистане планируют посетить более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций, в том числе ШОС и СНГ.
Так, миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 человек.
ШОС направляет свою миссию наблюдателей на выборы в узбекский парламент >>>