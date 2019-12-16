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Более 50 представителей парламентов стран-участниц ОБСЕ проследят за выборами в РУз

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (55)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191216/13019791/Bolee-50-predstaviteley-parlamentov-stran-uchastnits-OBSE-prosledyat-za-vyborami-v-RUz.html

Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала официальное сообщение о решении впервые направить парламентариев стран-участниц организации наблюдать за выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Более 50 представителей парламентов стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за выборами в Узбекистане 22 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Пресс-служба
Президент Узбекистана принял главу миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами
Делегацию возглавит вице-президент ПА ОБСЕ Кари Хенриксен из Норвегии.

В заявлении отмечается, что парламентарии рассматривают грядущие выборы как испытание проводимых в Узбекистане реформ и выражают готовность оказать содействие демократическим преобразованиям в стране.

Парламентская ассамблея ОБСЕ осуществляет наблюдение за выборами с 1993 года. До сегодняшнего дня она посетила более 30 стран-участниц организации, в том числе Великобританию, США, Германию и Францию.

Напомним, за парламентскими выборами 2019 года в Узбекистане впервые наблюдает полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которая работает в республике уже с 25 ноября.

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При этом 17 декабря в страну, как ожидается, прибудут 224 краткосрочных наблюдателя из 30 стран-участниц ОБСЕ, которые будут следить за выборами непосредственно в регионах.

Функции специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ осуществляет президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Ранее МИД РУз сообщал, что парламентские выборы в Узбекистане планируют посетить более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций, в том числе ШОС и СНГ. 

Так, миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 человек.

ШОС направляет свою миссию наблюдателей на выборы в узбекский парламент >>>

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (55)
Теги:
политика, ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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