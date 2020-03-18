Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Лидеры государств договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обменялись информацией о мерах по борьбе с коронаирусом, проинформировала пресс-служба.

"Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с болезнью. Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными", - говорится в сообщении.

Известно, что президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.

Напомним, с понедельника в Казахстане действует режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. С 19 марта в городах Нур-Султан и Алматы начнет действовать режим карантина. К настоящему времени в республике зарегистрировано 35 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 13 >>

В Узбекистане выявлены еще два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, число заболевших выросло до 13.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное, они получают лечение в соответствии со стандартами.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну >>

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7 тысяч скончались.