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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200318/13705278/Prezidenty-Uzbekistana-i-Kazakhstana-obsudili-borbu-s-koronavirusom.html

Лидеры государств договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обменялись информацией о мерах по борьбе с коронаирусом, проинформировала пресс-служба.

"Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с болезнью. Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными", - говорится в сообщении.

Известно, что президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.

Напомним, с понедельника в Казахстане действует режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. С 19 марта в городах Нур-Султан и Алматы начнет действовать режим карантина. К настоящему времени в республике зарегистрировано 35 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 13 >>

В Узбекистане выявлены еще два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, число заболевших выросло до 13.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное, они получают лечение в соответствии со стандартами.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну >>

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
Теги:
коронавирус, президент, Президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан



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