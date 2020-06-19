Мирзиёев выразил уверенность в скором выздоровлении Назарбаева

Лидер Узбекистана выразил уверенность в том, что в скором времени Нурсултан Назарбаев несомненно победит этот вирус и пойдет на поправку.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев написал письмо Нурсултану Назарбаеву в котором выразил уверенность в скором выздоровлении Елбасы от коронавируса, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

О том, что у первого президента Казахстана обнаружен коронавирус, стало известно вчера. Сообщалось, что Назарбаев самоизолировался и продолжает работать дистанционно.

"С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем заболевании коронавирусом. Хочу вновь искренне выразить Вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с Вами в эту сложную пору", - написал Шавкат Мирзиёев в письме.

Лидер Узбекистана выразил уверенность в том, что в скором времени Нурсултан Назарбаев несомненно победит этот вирус и пойдет на поправку.

"Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов", - написал Мирзиёев.

Напомним, 13 марта 2020 года стало известно о двух зараженных, прибывших в Казахстан из-за рубежа. Уже через три дня в республике был объявлен режим чрезвычайного происшествия, который действовал до 11 мая.