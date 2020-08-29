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Шавкат Мирзиёев посетил строящийся ЖК "Ассалом, сохил" в Яшнабадском районе

пресс-служба президента
Политика
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Президент также осмотрел коттеджи, возведенные с использованием легких конструкций по зарубежной технологии. Главное преимущество таких домов состоит в их ценовой доступности.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил дома, строящиеся в Яшнабадском районе Ташкента. Об этом сообщают в пресс-службе главы государства.

На территории комплекса "Ассалом, сохил" площадью 23 гектара возводятся 22 девяти- и шестнадцатиэтажных дома. Ансамбль включит в себя 3 236 квартир. В данной местности также будут построены детсад, школа, спортивные и детские площадки, магазины, кафе и торговый центр.

Пресс-служба президента
Жилой комплекс "Ассалом, сохил"

Отмечено, что жилищные площади начнут сдавать в эксплуатацию с готовым ремонтом. Для покупателей станут доступны квартиры класса "комфорт", "бизнес" или "эконом".

Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев в квартире жилого комплекса "Ассалом, сохил"

Президент также осмотрел коттеджи, возведенные с использованием легких конструкций по зарубежной технологии. Главное преимущество таких домов состоит в их ценовой доступности. По заказу они могут быть построены за десять дней и в различных модификациях. Рассчитано, что эти коттеджи будут пользоваться большим спросом, особенно в горной и степной местности.

"При строительстве используются конструкции, стойкие к землетрясениям магнитудой более 9 баллов. Стены имеют три слоя, что гарантирует оптимальную температуру зимой и летом. Каждая квартира обеспечивается отдельным отопительным котлом", - подчеркивают в пресс-службе главы республики.

Ранее Шавкат Мирзиёев уже побывал на новых станциях Юнусабадской ветки метрополитена, совершил маршрут по первой надземной линии метро, а также осмотрел обновленный участок улицы Ахмада Дониша.

Теги:
Строительство, жилой дом, Ташкент, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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