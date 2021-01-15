Мирзиёев посетил в столице новый ювелирный завод

Руководство предприятия планирует экспортировать 15% золотой продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Gold Moon Tashkent, запущенного в Чиланзарском районе столицы, сообщает пресс-служба президента.

Завод оснащен современным оборудованием из Италии, Германии и Турции, мощность которого позволяет производить до шести тонн ювелирных изделий в год. К работе привлечены более 400 ювелиров, перенявшие опыт и навыки итальянских дизайнеров и техников.

"Благодаря современному дизайну и качественному исполнению продукция ювелирного завода, созданного на базе бывшего научно-производственного предприятия "Фонон", привлекает внимание все большего числа покупателей и замещает импорт", — информирует пресс-служба.

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В ближайшее время планируется экспортировать 15% продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

"Наш народ издавна занимался ювелирным делом, продолжает его и сегодня. Наша цель в этой сфере - обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана на мировой рынок. В нашей стране есть и сырье, и искусные ремесленники. Данная отрасль является также прекрасной почвой для возрождения национальных традиций, укрепления самосознания", — сказал Мирзиёев.

Отмечается, что предприятие стоимостью около $21 млн производит закуп сырья у горно-металлургических комбинатов через биржевые торги.

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Напомним: в начале 2019 года правительство Узбекистана определило меры по формированию современных ювелирных торгово-производственных центров в республике. Согласно постановлению, объекты планировалось разместить преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.