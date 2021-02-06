Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана на этой неделе подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", проект которой планируется подготовить в мае, а начать строительство — в сентябре.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева назвала проект Трансафганской железной дороги "событием века".

На очередном пленарном заседании Нарбаева отметила, что в условиях сложных геополитических процессов, на фоне противоречий и конфликтов, наблюдаемых в ближних и дальних регионах, в условиях пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса Узбекистан "активно проводит открытую и прагматичную внешнюю политику".

"Без преувеличения можно сказать, что проект железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", инициированный главой нашего государства и имеющий большое значение для многонациональных стран всего Центральноазиатского региона, стал "событием века", — сказала председатель верхней палаты парламента.

Усилия Узбекистана по продвижению этого проекта поддерживаются международным сообществом, отметила она.

"Поскольку страны Центральной Азии не имеют прямого выхода к международным морским портам, расходы на международные перевозки и транзит в два-три раза больше, чем в странах, которые имеют свободный выход к морским путям. Этот проект имеет стратегическое значение в обеспечении устойчивого развития региона Центральной Азии и открывает новую эру взаимных и глобальных торгово-экономических связей", — заявила Нарбаева.

Напомним, во вторник в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", проект которой планируется подготовить в мае, а начать строительство — в сентябре.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на прошедшем в пятницу заседании Евразийского межправсовета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги. Глава правительства РУз отметил, что участие членов союза в этом проекте позволит им существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов, а "самое главное — обеспечить выход на новые перспективные рынки сбыта".

Председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова считает, что для Узбекистана железная дорога "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" является "главным условием экономического рывка".