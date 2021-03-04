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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

POOL
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210304/16125082/Nazvany-daty-vizita-Sadyra-Zhaparova-v-Uzbekistan.html

Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

"Следующий визит президент намерен совершить в Узбекистан. Ориентировочно 11-12 марта", — заявил Казакбаев на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.

Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.

В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.

Теги:
государственный визит, внешняя политика, политика, Кыргызстан, Узбекистан, Садыр Жапаров



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