Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

"Следующий визит президент намерен совершить в Узбекистан. Ориентировочно 11-12 марта", — заявил Казакбаев на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.

Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.

В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.