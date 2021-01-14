Осипов: Узбекистан может стать мировой Меккой для производителей авто

Радио Осипов: Узбекистан может стать мировой Меккой для производителей авто

По мнению эксперта, намерение президента наладить в республике выпуск 50-60 тысяч бюджетных автомобилей может стать реальной перспективой.

"Узбекистан решил сделать ставку на автопром. Это, в принципе, логично, так как одно место на автомобильном конвейере создает по разным оценкам от 7 до 20 мест в смежных отраслях. Развитие автомобильной промышленности всегда дает толчок развитию смежных отраслей и создает новые рабочие места", - объяснил Осипов.

По его словам, за счет правильной налоговой и инвестиционной политики Узбекистан действительно может стать единственным государством в Средней Азии с достаточно серьезным автопромом.

Кроме того, инициатива президента приватизировать 23 предприятия, которые занимаются поставками комплектующих для автомобилей, также станет правильным решением, добавил специалист.

"Отрасль автомобильного производства чрезвычайно конкурента и именно в конкуренции заложен ее успех, поэтому поставщики комплектующих должны быть независимыми компаниями", - сказал Осипов.

Как сообщает независимый автоэксперт, сразу две китайские компании хотят наладить свое автомобильное производство в Узбекистане. По его предположению, из восьми запланированных компаний, пять-шесть будут китайскими.

"С одной стороны, китайцы прогрессируют на мировых автомобильных рынках, но с другой - они пока не удовлетворяют ни по качеству выпускаемой продукции современным стандартам, ни по безопасности своих автомобилей, не говоря уже о различных технологиях, по которым китайский автопром отстает", - подчеркнул спикер.

Делать ставку только на китайских производителей было бы неправильным решением, так как это может загнать отечественный автопром в абсолютно бюджетный ценовой сегмент и негативно сказаться на конкуренции, добавил автоэксперт.

Если из восьми производителей все будут оперировать в одном ценовом сегменте - для государства это не лучшая перспектива, ведь объем автомобильного рынка в самом Узбекистане невелик и большая часть тех машин, производство которых будет налажено в стране, скорее всего пойдет на экспорт, отметил специалист.

"Я думаю, что до 80% своей продукции, а, может, и до 90% они будут экспортировать в ближайшие страны, прежде всего в Россию, поскольку из этого региона у РФ самый большой автомобильный рынок и есть потенциал для его роста", - пояснил Осипов.

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В заключение эксперт подытожил, что в Узбекистан вряд ли придут бренды, вроде BMW или Merсedes, так как для них это будет невыгодно.

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