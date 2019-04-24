Автобус-ковчег: общественный транспорт Ташкента против дождя - видео

В Сети появилось видео из салона автобуса в Ташкенте. После сильных дождей в столице, улицы заполнила вода, по дорогам "плывут" автомобили, атобусы все продолжают движение. В салоне общественного транспорта тоже полно воды. Пассажиры хватаются за поручни и практически висят на них, чтобы не замочить ноги. Доехать до места назначения сухим практически невозможно.

В эти выходные в столице осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

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Пресс-служба хокимията Ташкента рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, почему улицы столицы продолжает затапливать водой при каждом ливне.