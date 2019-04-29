В Ташкенте начнут раздавать георгиевские ленточки

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистане в честь праздника начнут раздавать георгиевские ленточки, сообщает Посольство РФ в Ташкенте.

"Георгиевские ленточки будут выдаваться в информационном окне консульского отдела Посольства 1-3 и 6-7 мая с 17.00 до 20.00", - сообщил представитель посольства.

На прошлой неделе перед зданием Союза молодежи Узбекистана, рядом с Дворцом дружбы народов стартовала акция "Лента чести" под девизом "Память вечна, уважение священно".

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Акция предшествовала празднованию Дня памяти и почестей. Эта лента - символ уважения и памяти. Узбекистан гордится теми, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Лента имеет цвета национального флага Узбекистана — зеленый, белый и голубой, что позволит молодым людям не забывать о патриотизме.

9 мая - это священный праздник для всей страны.

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Традиционно ко дню памяти и почестей раздают ленточки в цветах флага Узбекистана. Многие носят их одновременно с георгиевскими ленточками, которые ближе к празднику раздают у посольства России.

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За несколько дней до торжеств в городах Узбекистана проводятся памятные и патриотические мероприятия: звучат песни военных лет, проходя автопробеги и небольшие парады военной техники, выступают военные музыканты. Параллельно общественные организации и простые горожане навещают ветеранов войны, оказывают при необходимости помощь, приглашают на праздники в школы, где они общаются с молодежью.