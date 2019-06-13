В ООН назвали успехом возвращение граждан Узбекистана из Ирака и Сирии

В конце мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери ДиКарло отметила успешно проведенную операцию по возвращению граждан Узбекистана из горячих точек на Ближнем Востоке на родину.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 13 июня встретился с ДиКарло в Бишкеке, куда прибыл для участия в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основные мероприятия пройдут 14 июня.

"Высокий представитель ООН особо отметила успешно проведенную миссию по возвращению граждан Республики Узбекистан из горячих точек на Ближнем Востоке", — говорится в публикации на официальном сайте узбекского лидера.

На встрече стороны также уделили внимание актуальным вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

По данным пресс-службы, Шавкат Мирзиёев и Розмери ДиКарло рассмотрели перспективы многопланового партнерства Узбекистана с институтами и учреждениями ООН. В частности, отмечена важность продолжения активных усилий по преодолению последствий Аральской катастрофы, в том числе в рамках многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН.

Напомним, 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Власти республики впервые сообщили о подобной акции.

В МИД отметили, что гуманитарная миссия по спасению граждан страны стала результатом скоординированных действий ведомств республики при поддержке МККК и ЮНИСЕФ.

Шавкат Мирзиёев заявил, что вернуть детей из Ирака и Сирии было очень сложно. Он отметил, что общество должно устранить причины, по которым соотечественники оказались на Ближнем Востоке в зоне боевых действий.

Шахноза Мирзиёева встретилась с возвращенными из Сирии детьми >>>