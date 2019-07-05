Минюст объяснил, почему не стоит верить заявлениям о возврате денег Каримовой

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Министерстве юстиции рассказали, как проходят мероприятия по возвращению активов Гульнары Каримовой в Узбекистан.

Ранее ее адвокат Грегуар Манжа заявлял, что власти Швейцарии приостановили возвращение Узбекистану 555 миллионов долларов, конфискованных по делу, связанному с его подзащитной. Генеральная прокуратура Швейцарии в конце июня сообщала, что более 130 миллионов долларов, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств, будут возвращены в Узбекистан.

Расследование в отношении Каримовой ведется в нескольких зарубежных странах, среди которых Латвия, Швейцария, Франция, Швеция, Нидерланды и другие.

"В настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются, — говорится в публикации. — Все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом".

Ни сама Каримова, ни члены ее семьи не могут распоряжаться активами, поскольку на них наложен арест компетентными органами зарубежных стран, подчеркнули в ведомстве.

"Тем самым, информация о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации", — заявили в министерстве.

Дочь Каримовой Иман 23 июня разместила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству. Позднее Министерство финансов республики заявило, что активы Каримовой на эту сумму в бюджет Узбекистана не поступали.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Гульнара Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Сквозь фейки к звездам: кто требует освобождения Гульнары Каримовой >>>