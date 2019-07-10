С 1 сентября в Узбекистане начнут выдавать удостоверения для самозанятых

Выдача такого удостоверения будет осуществляться вне зависимости от места постоянного проживания граждан на платной основе.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года начнут выдавать удостоверения для самозанятых с предоставлением права на учет трудового стажа и получения льгот, говорится в постановлении Кабмина.

"Выдача трудового удостоверения будет осуществляться органами по труду вне зависимости от места постоянного проживания граждан на платной основе, с целевым направлением части поступлений от взимания этих платежей на обеспечение пенсионного страхования самих самозанятых", - говорится в сообщении.

Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.

Известно, что уже начиная с даты выдачи такого документа и на весь период действия засчитывается в трудовой стаж граждан для исчисления пенсии.

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Удостоверение планируется выдавать на срок от одного до 12 месяцев по желанию заявителя. По истечении срока его действия самозанятый может повторно обратиться за получением нового трудового удостоверения, при этом количество повторных обращений не ограничивается. Период действия временных трудовых удостоверений засчитают в трудовой стаж граждан для исчисления пенсии.

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При этом в период действия временного трудового удостоверения самозанятый не может получать пособие по безработице и стипендию, выплачиваемую безработному в период профессионального обучения.

К самозанятым гражданам можно отнести репетиторов, сантехников, нянь, людей, выполняющих ремонтные работы в квартирах.

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Напомним, министр труда Узбекистана в начале июня заявил, что эта инициатива станет прорывом в сфере трудовых отношений.

Шерзод Кудбиев говорил что государство будет предпринимать меры по легализации "теневых работников". По данным статистики это является одной из ключевых проблем трудового рынка Узбекистана. Сейчас в республике неофициально работают 56% населения.