Специалисты разъяснили, почему на узбекской АЭС невозможен новый Чернобыль

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала на пресс-туре на строительной площадке будущей АЭС в Джизакской области, где получила объективную информацию о специфике проекта в целом, в том числе системах безопасности, также узнала, как жители Фариша относятся к строительству века.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik, Дильшода Рахматова. Спустя четыре дня после того, как законопроект о мирном атоме прошел третье чтение, представители законодательной палаты Олий Мажлиса, Экологической партии, агентства "Узатом" и хокимията Джизакской области организовали медиа-тур на площадку выбранной для строительства АЭС.

Пять с половиной часов на автобусе и мы в Форишском районе, территории, которая находится на северо-западной части Джизакской области. Дорогу через возвышенности и адыры в жаркую погоду вынести оказалось нелегко, но поездка стоила того, только потому что именно здесь через короткое время развернется "стройка века" - сооружение первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Sputnik Посещение стройплощадки АЭС в Джизакской области

Сегодня на площади полным ходом идет второй этап изыскательских работ для строительства АЭС.

Место выбрали по результатам целого годичного цикла изучений – и оно соответствует многим основным критериям, который предъявляется: сейсмика, гидрогеология, почва и наличие воды. К слову, озеро Тузкан находится в четырех километрах от нас.

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"Воды достаточно, для того чтобы обеспечить АЭС", - заверяет журналистов Гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

Что даст АЭС?

Отвечая на этот вопрос глава "Узатом" отмечает, что это в первую очередь нужно для выработки электроэнергии.

Sputnik Гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов

"АЭС позволит дополнительно ввести в энергобаланс республики 2 400 МВт электроэнергии. Это означает 18-18,5 млрд кВт∙ч мощностей в год. То есть АЭС в 2030 году будет производить 18 % общего объема электроэнергии при строительстве двух блоков. Во-вторых, это создание новых рабочих мест: в ходе строительства АЭС будет создано более 8 тысяч, а после строительства – более 2,5 тысяч рабочих мест. А это, в свою очередь, приведет к социально-экономическому развитию региона, строительству объектов инфраструктуры. Примечательный факт – каждое рабочее место, созданное на АЭС приводит к созданию еще 7 рабочих мест в других сферах. Значит, 2, 5 тысячи рабочих мест на АЭС приведет к созданию 17,5 тысячи рабочих мест в смежных отраслях, всего – 20 тысячи рабочих мест", - говорит Мирзамахмудов.

АЭС – гарант развития региона

По словам главы "Узатома" со следующего года опережающими темпами планируется приступить к строительству внешней инфраструктуры и соответствующих необходимых объектов, уже начаты расчеты по проводке автомобильной и железной дороги.

Sputnik Посещение стройплощадки АЭС в Джизакской области

Будет также построен вахтовый городок для строителей, (первый этап в начале следующего года на тысячу человек), а в полном объеме (на 8 тысяч человек) городок уже должен быть построен к 2022 году. Райцентр Фариш планируется превратить в городок атомщиков, и ожидается, что в будущем его численность увеличится в два раза - с двадцати до пятидесяти тысяч человек.

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На вопрос о безопасности станции глава Узатома отметил, что к концу следующего года планируется закончить разработку оценки воздействия на окружающую среду.

"Мы пройдем всю необходимую экспертизу, и только после этого будет выдана лицензия на площадку и строительство АЭС. Россия является первой страной, построившей АЭС, и весь опыт, который был накоплен по вопросам безопасности, самые современные решения будут использованы в этом проекте, и, когда он будет сдан, станция будет самой безопасной", - заверяет собеседник.

Sputnik Депутаты и журналисты посетили площадку будущей АЭС в Джизакской области

После осмотра площадки, где в скором времени будет начато строительство АЭС, депутаты и журналисты посетили школу искусств, которая находится в ближайшем к месту строительства населенном пункте. Здесь собрались местные жители, которые ждали представителей "Узатома" и депутатов, чтобы задать свои вопросы.

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Выступая перед жителями, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель Экологического движения Борий Алиханов отметил, что строительство станции – это работа, которая делается для того чтобы изменить жизнь всего региона, вывести его на новый уровень, дать стимул развитию.

"АЭС будет отвечать все требованиям безопасности и выдержит девятибалльное землетрясение. Даже если в АЭС упадет самолет, объект не остановит свою работу, а при наводнении будет автоматически отключаться", - говорил Алиханов.

Он также развеял страх населения, которые думали что АЭС – это что ни есть самая настоящая бомба.

"Уран 235, который нам всем хорошо известен, будет обогащаться всего-навсего на 5 процентов. И поэтому даже при огромном желании он никогда не взорвется", - успокоил жителей депутат.

Sputnik Посещение строительной площадки АЭС в Джизакской области

Также жителям донесли информацию, что в 30 странах мира действуют энергоблоки 451 атомной электростанции (АЭС). По количеству используемых энергоблоков лидируют США (99 ), Франция (58 ), Китай (46 ), Япония (42 ), Россия (37 ), Южная Корея (24 ), Индия (22), Канада (19 ), Украина (15 ), Великобритания (15).

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Общий объем производимой электроэнергии используемых АЭС составляют 11%, из чего следует, что атомная энергетика вносит большой вклад в рост экономики владеющих ими стран: повышение ВВП, обеспечение социально-экономических отраслей стабильной экологически чистой энергией.

Как отметил Алиханов, потребность Узбекистана в электроэнергии составляет в год 69 млрд. кВт∙ч. Однако имеющиеся теплоэлектростанции и гидроэлектростанции вырабатывают всего 64 млрд. кВт∙с электроэнергии.

Sputnik Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель Экологического движения Борий Алиханов

Между тем, по прогнозам экспертов, к 2030 году в стране потребность в электроэнергии увеличится в 2 раза и спрос составит 117 млрд. кВт∙ч.

Исходя из этого, без введения в пользование новых источников генерации, существующий дефицит к 2030 году составит 48 млрд кВт∙ч.

"С этой точки зрения, строительство в Узбекистане первой АЭС считается перспективным проектом. Хочу обратить ваше внимание, что введение АЭС энергобаланс, предупреждает выброс в атмосферу до 14 млн. тонн CO2 карбонад ангидрида и до 36 тысяч тонн вредных парниковых газов NO2.”, - еще раз подчеркнул Алиханов.

Он также призвал всех жителей Фориша учить своих детей математике, физике для работы на АЭС в дальнейшем.

Также Алиханов поздравил всех фаришан с тем, что "стройка века" производится именно в данном регионе. Поздравительные слова депутата местные жители встретили бурными аплодисментами.