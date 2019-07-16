"Узбекские авиалинии" возобновили полеты через Пакистан

По мнению представителя авиакомпании, снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. "Узбекские авиалинии" возобновили полеты через воздушное пространство Пакистана, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Управление гражданской авиации Пакистана распространило директиву, где сообщается об открытии для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам.

"Рейс HY-422 "Узбекских авиалиний" по маршруту Дели-Ташкент сегодня вновь воспользовался коридором через Пакистан после выхода директивы пакистанских властей", - сказал представитель авиакомпании.

По его словам, снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".

В апреле "Узбекские авиалинии" увеличили продолжительность полетов по некоторым направлениям из-за закрытия пакистанского воздушного пространства для коммерческих рейсов.

UzAirways была вынуждена внести изменения в регулярные рейсы в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.

Все рейсы в /из Амритсара, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура были перенаправлены для выполнения полетов над воздушным пространством Туркменистана, Ирана и Омана, что добавило два-три часа к нормальному времени полета.

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Перелеты в/из Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура осуществляются через Лаос, Китай и Казахстан, что увеличивает время в пути на полтора-два часа.

Напомним, управление гражданской авиации Пакистана 27 февраля сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали.

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Представитель "Узбекских авиалиний", комментируя ситуацию вокруг запрета на транзитные полеты, пояснил, что проблемы есть с Индией и Юго-Восточной Азией – Бангкок, Куала-Лумпур. Расходы именно в этом направлении увеличились в два раза.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.