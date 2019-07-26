Безграничная любовь к народу: Шавкат Мирзиёев благодарен за поздравления

Шавкат Мирзиёев воспринял добрые пожелания в свой адрес, как проявление высокого уважения к многонациональному народу Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, всем соотечественникам за поздравительные послания в связи с прошедшим днем рождения, сообщает пресс-служба.

"Добрые пожелания, поступившие в мой адрес, я воспринимаю, прежде всего, как проявление высокого уважения к многонациональному народу Узбекистана, признание достижений и растущего авторитета страны на мировой арене. Пользуясь случаем, хочу еще раз от всего сердца выразить свою безграничную любовь и уважение нашему трудолюбивому, мужественному и благородному народу. Уверен, что вместе мы обязательно достигнем поставленных перед собой высоких целей во имя благополучия и процветания родного Узбекистана", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля Шавкат Мирзиёев отпраздновал 62-летие. Российский лидер Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения.

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Путин искренне пожелал ему благополучия и успехов. Собеседники подчеркнули, что страны достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества, а также подтвердили, что и дальше будут стремиться к полномасштабному сотрудничеству.

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Ранее Шавката Мирзиёева поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.