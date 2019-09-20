Арипов рассказал, почему решено было построить АЭС в Узбекистане

В пятницу в Ташкенте открылся форум "Первый диалог министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)". Глава Минэнерго Узбекистана зачитал послание премьера страны участникам мероприятия.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал, почему власти республики приняли решение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в стране. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сегодня в Ташкенте проходит форум "Первый диалог министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)". Мероприятие организовано при участии Азиатского банка развития (АБР).

"Изучив современные тенденции развития науки и технологий, различные варианты развития энергетической отрасли, ...мы приняли решение о создании собственной атомной энергетики", — говорится в послании Абдуллы Арипова участникам форума, которое зачитал министр энергетики Алишер Султанов.

По словам премьера, при выборе узбекская сторона приняла во внимание все возможные факторы и обстоятельства — уменьшение углеродных выбросов, экономическую целесообразность и конкурентоспособность.

"Но самое главное — высочайшая степень безопасности современных атомных электростанций", — добавил Арипов.

В результате запуска объекта страна будет обеспечена дополнительной стабильной низкоуглеродной генерацией почти на 2,5 ГВт с безусловным выполнением требований Парижского соглашения по вредным выбросам в атмосферу.

В начале сентября прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка близ озера Тузкан в Джизакской области.