Сроки зимних каникул для студентов в Узбекистане изменены

22 декабря 2019 года в Узбекистане будут проведены всенародные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, поэтому сроки каникул перенесли.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Сроки зимних каникул для студентов Узбекистана будут изменены, сообщает Минвуз в своем Telegram-канале.

В этом году срок зимних каникул будет установлен с 20 декабря 2019 года по 6 января 2020 года.

Это произойдет из-за того, что 22 декабря 2019 года в Узбекистане будут проведены всенародные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, а также областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.

"Чтобы студенты могли проголосовать по постоянному месту жительства, ожидается, что период зимних каникул для 2019/2020 учебного года будет установлен с 20 декабря", - говорится в сообщении.

В октябре Министерство юстиции Узбекистана опубликовало информацию о школьных каникулах в 2019-2020 учебном году.

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Осенние каникулы начнуться с 4 ноября и продлятся 6 календарных дней. Зимние каникулы — с 28 декабря (на 14 календарных дней), а весенние — с 21 марта (7 календарных дней).

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Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.