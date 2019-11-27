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Афганские студенты в Узбекистане

В Узбекистан прибыла новая группа афганских студентов

УзНИА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12889711/V-Uzbekistan-pribyla-novaya-gruppa-afganskikh-studentov.html

На сей раз студенты, помимо традиционных узбекского языка и железнодорожной отрасли, будут изучать и медицинскую науку.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная группа афганских студентов. 

В текущем году образовательный центр по обучению афганских граждан при министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана, действующий на пограничном посту "Хайратон" в Термезском районе Сурхандарьинской области в текущем году принял 160 афганских юношей и девушек. 

Для встречи молодежи в южный регион республики прибыли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану И.Иргашев, заместитель министра высшего и среднего специального образования С.Бузрукхонов, начальник отдела зарубежных учебных грантов министерства высшего образования Афганистана А.Хошими и представители прочих министерств и ведомств. 

Афганские девушки
Wakil KOHSAR / AFP
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В учебном заведении, которое действует вот уже три года, за прошедший период прошли обучение по специальности узбекский язык и литература 96 молодых афганцев. Выпускники получили дипломы бакалавров и уже приступили к работе у себя на родине. Сейчас в центре обучаются более 20 молодых людей по направлению строительство и эксплуатация железных дорог.

"Исходя из потребностей соседней страны в центре разработана модулированная форма учебных планов по 18 высшим и 19 среднеспециальным, профессиональным направлениям образования, - сообщил руководитель образовательного центра О.Рузиев. - Учебный центр через корпоративную сеть высших учебных заведений подключен и к электронной образовательной сети".

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Центр представляет собой многоэтажное учебное здание, с общежитием на 350 студентов и информационно-ресурсным центром.

Прибывшие на сей раз студенты будут обучаться медицине, педагогике (узбекский язык и литература), а также традиционно, сфере строительства и эксплуатации железных дорог.

Теги:
студенты, проект, Образование, Афганистан, Термез, Сурхандарьинская область, Узбекистан



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