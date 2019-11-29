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Узбекские школьники

Баситханова высказалась по поводу вторых смен в школах

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12905344/Basitkhanova-vyskazalas-po-povodu-vtorykh-smen-v-shkolakh.html

По ее словам, Комитет женщин постарается сделать все возможное, чтобы дети во вторую смену не учились.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова ответила на вопрос, почему в школах есть вторые смены, которые негативно отражаются на жизни и учебе детей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы находимся в периоде преобразований в том числе и в народном образовании. Вторая смена сделана вынужденно. Мы не имеем достаточное количество школ, классов, педагогов...", - отметила она.

В то же время Баситханова заявила, что в республике сейчас активно разрабатываются программы по строительству образовательных учреждений в каждой махалле. Кроме того, активно реализовываются проекты, направленные на увеличение общего числа дошкольных, воспитательных учреждений и школ.

Школьники
© Sputnik / Кирилл Брага
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Она подчеркнула, что, конечно, эти проекты не могут полностью решить проблему, но Комитет женщин постарается сделать все возможное, чтобы дети во вторую смену не учились.

Сама Баситханова отметила, что смотрит на эту проблему не как чиновник, а скорее, как мама. По ее словам, вторые смены в школах негативно влияют на здоровье детей и на качество получаемых знаний.

"Я, например, как мама, против любой второй смены обучения. Мы вместе будем работать в этом направлении", - заключила глава Комитета.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзёев одобрил создание "Современных школ", сооружаемых по передовым архитектурным решениям и оснащенных энергосберегающими технологиями. Новые школы должны будут соответствовать природно-климатическим условиям страны и предусматривать альтернативные источники энергии и экологически чистые материалы, энергосберегающие технологии.

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В общей сложности Узбекистан в 2020-2022 годах направит 4,05 трлн сумов на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Современная школа".

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Теги:
Обучение, Образование, школы



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