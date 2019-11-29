Узбекистан планирует закупить у Беларуси крупную партию инвалидных колясок

По данным Общества инвалидов Узбекистана, сегодня в стране живут 709 тысяч человек с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с "Белорусским протезно-ортопедическим восстановительным центром" по поводу закупки инвалидных колясок, сообщает БЕЛТА.

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Сообщается, что Узбекистан намерен приобрести около 40 тысяч колясок белорусского производства.

По словам гендиректора предприятия Владимира Калевича, белорусские инвалидные коляски имеют уникальные характеристики, которые ставят их на один уровень с ведущими европейскими производителями.

В частности, их вес составляет 11-12 килограммов, они быстро изготавливаются (за 10 месяцев предприятие изготовило 180 изделий по индивидуальному заказу) и имеют широкий спектр различных конфигураций (активные коляски, с электроприводом, кресло-коляска, классические с ручным приводом).

Также белорусский производитель активно старается усовершенствовать существующие модели. Например, сейчас ведутся разработки по созданию новой модели коляски с электроприводом с повышенным запасом хода - до 40 километров.

По данным Общества инвалидов Узбекистана, сегодня в стране живут 709 тысяч человек с ограниченными возможностями.

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