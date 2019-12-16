Ученый Института науки и технологий Сколково выступил перед студентами в Ташкенте

Российский профессор Иван Оселедец прибыл в Ташкент с рабочим визитом. Приглашение ученый получил от самого премьер-министра Абдуллы Арипова еще в ходе форума "Открытые инновации 2019", где профессор выступил модератором.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Ведущий российский ученый, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец посетил Узбекистан.

Программа пребывания российского ученого разработана Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, в рамках которой он посетил Технологический парк программных продуктов (IT-парк) и Университет ИНХА в г.Ташкенте.

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В университете он выступил перед студентами с лекцией на тему «Современные проблемы искусственного интеллекта» (Modern problems of AI).

Оселедец в Инха Infocom

Студенты на лекции Оселедец Infocom

Профессор Оселедец в АйТи парке IT Park 1 / 3 Infocom Оселедец в Инха

В Технопарке российский профессор провел встречу с руководством узбекского IT Park, где он ознакомился не только с деятельностью организации, но и с рядом национальных стартап-проектов.

Для увеличения числа качественных IT-специалистов в республике была отмечена важность развития ИТ-центров по всей республике, не ограничиваясь лишь крупными мегаполисами.

"IT-парк развивается в правильном направлении. Мне очень понравилось и я даже удивлен, что за такой короткий период сделано уже многое. Планы у узбекских коллег очень хорошие. Если они реализуются, то вообще будет здорово. Хотелось бы наладить тесное сотрудничество со Сколково", - сказал он.

Профессор Оселедец, доктор физико-математических наук, в чью сферу научных интересов входят тензорные разложения, многомерные задачи, вычислительная математика, линейная алгебра, математическое моделирование, анализ данных. Российский ученый заложил основу для нового направления прикладной математики – вычислительных тензорных методов. Суть предложенного метода заключается в эффективной обработке значительного объема многомерных данных (массивов), описывающих изучаемый объект. Многомерные массивы (тензоры – математическое представление объекта) возникают во многих приложениях физики, химии, биологии и задачах обработки данных.

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Узбекская сторона выразила заинтересованность в разработке совместных с профессором проектов в рамках уже имеющихся с институтом Сколково договоренностей.