Ученый Института науки и технологий Сколково выступил перед студентами в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Ведущий российский ученый, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец посетил Узбекистан.
Программа пребывания российского ученого разработана Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, в рамках которой он посетил Технологический парк программных продуктов (IT-парк) и Университет ИНХА в г.Ташкенте.
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В университете он выступил перед студентами с лекцией на тему «Современные проблемы искусственного интеллекта» (Modern problems of AI).
- Оселедец в ИнхаInfocom
- Студенты на лекции ОселедецInfocom
- Профессор Оселедец в АйТи паркеIT Park
В Технопарке российский профессор провел встречу с руководством узбекского IT Park, где он ознакомился не только с деятельностью организации, но и с рядом национальных стартап-проектов.
Для увеличения числа качественных IT-специалистов в республике была отмечена важность развития ИТ-центров по всей республике, не ограничиваясь лишь крупными мегаполисами.
"IT-парк развивается в правильном направлении. Мне очень понравилось и я даже удивлен, что за такой короткий период сделано уже многое. Планы у узбекских коллег очень хорошие. Если они реализуются, то вообще будет здорово. Хотелось бы наладить тесное сотрудничество со Сколково", - сказал он.
Профессор Оселедец, доктор физико-математических наук, в чью сферу научных интересов входят тензорные разложения, многомерные задачи, вычислительная математика, линейная алгебра, математическое моделирование, анализ данных. Российский ученый заложил основу для нового направления прикладной математики – вычислительных тензорных методов. Суть предложенного метода заключается в эффективной обработке значительного объема многомерных данных (массивов), описывающих изучаемый объект. Многомерные массивы (тензоры – математическое представление объекта) возникают во многих приложениях физики, химии, биологии и задачах обработки данных.
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Узбекская сторона выразила заинтересованность в разработке совместных с профессором проектов в рамках уже имеющихся с институтом Сколково договоренностей.