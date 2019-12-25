Ташкентские студенты разработали сервис, расшифровывающий эмоции человека

Программа определяет направление взгляда человека, распознает его эмоции. Также сервис фиксирует уровень восприятия или невосприятия слушателем.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Ташкентские студенты разработали уникальную систему искусственного видения C-Vision, сообщает пресс-служба Университета Инха.

Авторы такого проекта - студенты четвертого курса Абдуллах Аскаров, Шахобиддин Урманов, Сардор Иброхимов, Бедилбек Хамидов, Эльдор Абдухамидов и Шерзод Ниязов. Все это они создавали под руководством профессора Фрэнсиса Тай Но.

Инновационный диалог: разработчики со всего мира приедут в Ташкент >>

"Программа определяет направление взгляда человека, распознает его эмоции. Сервис фиксирует уровень восприятия или невосприятия слушателем буквально каждой секунды лекции", - отметил студент Абдуллох Аскаров.

По словам разработчиков, программу можно использовать абсолютно в разных отраслях: образовании, безопасности, рекламе.

"За считанные секунды сервис способен распознать и проанализировать эмоции, и, как следствие, намерения тысяч людей на спортивном стадионе, в концертном зале. Программа фиксирует людей с негативными эмоциями и выносит их в отдельный кластер. Это значительно упрощает работу сотрудников безопасности", - рассказали студенты.

Кроме того, сервис может быть применен в сфере образования – он определит, насколько слушатели вовлечены в процесс лекции/урока, на какой секунде студентам или школьникам было скучно, непонятно или, наоборот, интересно.

"На создание этой программы нас вдохновил наш преподаватель по искусственному интеллекту профессор Фрэнсис Тай Но. Он говорил, что не нужно просто изучать теорию, нужно думать о применении ее в жизни", - заключили разработчики.

С помощью сервиса также можно определить влияние рекламы на потребителя, его эмоции на тот или иной ролик, баннер.

Также если установить камеры на улицах, то посредством программы можно наблюдать общий эмоциональный фон горожан.

Недавно мы писали о том, что студент четвертого курса Университета Инха Абдулла Аскаров разработал уникальную систему искусственного видения Cvision, которая позволит вузам Узбекистана определять качество образования. Проект уже запатентован и сейчас идет процесс внедрения для практического использования.