Старшая дочь президента получила новую должность

Саида Мирзиёева вошла в Попечительский совет Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Она стала заместителем председателя. Его руководителем избран Комил Алламжонов.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Стало известно, какие новые должности получили Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева, два дня назад покинувшие свои посты в АИМК.

Глава фонда поддержки СМИ задержан в Узбекистане за мошенничество >>

На собрании учредителей Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа был сформирован состав Попечительского совета Общественного фонда.

Решением, принятым согласно уставу Общественного фонда, Алламжонов Комил Исмоилович избран председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, Мирзиёева Саида Шавкатовна – его заместителем.

Напомним, Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа зарегистрировался неделю назад в Министерстве юстиции Узбекистана в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности.

Его цель - дальнейшее развитие средств массовой информации, содействие реализации прав журналистов и блогеров, усиление роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, содействие дальнейшему улучшению международного имиджа Узбекистана и другие.