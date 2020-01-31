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Старшая дочь президента получила новую должность

Massmedia.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200131/13352340/Starshaya-doch-prezidenta-poluchila-novuyu-dolzhnost.html

Саида Мирзиёева вошла в Попечительский совет Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Она стала заместителем председателя. Его руководителем избран Комил Алламжонов.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Стало известно, какие новые должности получили Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева, два дня назад покинувшие свои посты в АИМК.

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На собрании учредителей Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа был сформирован состав Попечительского совета Общественного фонда.

Решением, принятым согласно уставу Общественного фонда, Алламжонов Комил Исмоилович избран председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, Мирзиёева Саида Шавкатовна – его заместителем.

Напомним, Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа зарегистрировался неделю назад в Министерстве юстиции Узбекистана в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности. 

Его цель - дальнейшее развитие средств массовой информации, содействие реализации прав журналистов и блогеров, усиление роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, содействие дальнейшему улучшению международного имиджа Узбекистана и другие.

Теги:
развитие, СМИ, Узбекистан, председательство, Комил Алламжонов, Саида Мирзиёева



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