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Последствия взрывов в Ташкенте в 1999 году

Причастный к взрывам в 1999 году в Ташкенте вышел на свободу

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200207/13412588/Chelovek-prichastnyy-k-vzryvam-v-1999-om-godu-v-Tashkente-vyshel-na-svobodu.html

Присоединившись к радикально настроенной группировке, стремящейся дестабилизировать Узбекистан, Кадыров подчинялся приказам лидеров этой банды и распространял листовки экстремистского содержания.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Как мы сообщали ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев два дня назад помиловал 58 человек, которые совершили преступления "по неведению", "чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления". Абдусаттор Кадыров оказался в числе помилованных, передает УзА.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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После серии взрывов, произошедших в феврале 1999 года в Ташкенте, Кадыров был приговорен к длительному сроку лишения свободы на основании статьи 159 УК РУЗ ("Попытка свергнуть конституционный строй Узбекистана"). 

Абдусаттор Кадыров был признан причастным к событиям 16 февраля 1999-го. Присоединившись к радикально настроенной группировке, стремящейся дестабилизировать Узбекистан, Кадыров подчинялся приказам лидеров этой банды и распространял листовки экстремистского содержания.

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Спустя 20 лет Абдусаттор Кадыров был освобожден согласно указу президента.

"Когда меня задержали, я почувствовал себя героем, который чего-то достиг, - признался Кадыров. - Но вскоре я понял, насколько все это фальшиво и ненужно. Я был приговорен к 21 году тюрьмы и провел 20 лет за решеткой. Не только моя жизнь, но и надежды родителей на меня, мечты и планы моей жены - все пропало. Все эти годы, я думаю, мои родные пережили это наказание вместе со мной".

Напомним, в предыдущий раз, в преддверии Дня Конституции, президент помиловал 92 человека. Большинство из них принимали участие в деятельности запрещенных организаций.

Теги:
вина, взрыв, Президент, Узбекистан, амнистия, помилование, тюрьма



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