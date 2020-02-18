Невеста не должна кидать свой букет подругам, заявил Бахтиёр Сайфуллаев

По словам сенатора, несмотря на усиленную информационную работу с населением, многие еще пытаются проводить роскошные свадьбы, заказывают длинные автокортежи.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Полюбившаяся молодежи традиция бросания свадебного букета подругам, считает сенатор Сайфуллаев, идет вразрез национальным обычаям народа.

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На состоявшейся пресс-конференции председатель Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса Узбекистана рассказал журналистам о том, почему населению страны следует отказаться от пышных свадебных торжеств. В диалоге с сенатором приняла участие и корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Модные нынче "Love story", кортежи люксовых автомобилей, традиция подбрасывания букета невесты - все это следствие массовой культуры. Откуда это появилось? Ведь у нас есть свои обычаи, свои традиции и идеалы," - заявил Бахтиёр Сайфуллаев.

По его словам, несмотря на усиленную информационную работу с населением, многие еще пытаются проводить роскошные свадьбы, заказывают длинные автокортежи. Обо всем этом председатель комитета осведомлен из соцсетей. Таким образом, та работа, которая проводится сейчас, по его мнению, не достаточно эффективна.

Сайфуллаев также рассказал, что в системе министерства высшего и среднего специального образования было проведено более 580 круглых столов и встреч, которые были посвящены этой теме.

Ранее сенатор опроверг информацию о проведении свадеб по единому сценарию, подчеркнув, что у каждого региона свой менталитет, свои традиции и свести празднества к единому шаблону просто невозможно.

Напомним, с начала нынешнего года в стране вступил в силу документ, официально запрещающий пышные свадьбы.

Согласно новому порядку, семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06.00 до 23.00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23.00 теперь в Узбекистане не допускается.